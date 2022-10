Lacco Ameno. Riecco il Consiglio Comunale

Il sindaco Giacomo Pascale torna in consigli comunale. La convocazione in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 28.10.2022, alle ore 15,00 ed in seconda convocazione il giorno 31.10.2022, alle ore 15,00.

Si parla ancora di bilanci e variazioni del programma triennale delle opere pubbliche. I consiglieri del Barone si riuniranno, infatti, per discutere il seguente ordine del giorno:

Al punto 1 la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024; al punto 2 l’ art. 194, comma 1, lett. a) del D.igs. 267/00. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n. 666/2016; Al punto 3 la variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e del programma biennale dei servizi e forniture 2022-2023;

Al 4° punto la integrazione alla delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 26.09.2022 avente ad oggetto “Adozione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Lacco Ameno”.

Come sempre ili pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno della sala consiliare.