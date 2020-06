Lacco Ameno. Riapre il museo archeologico Pithecusae di Villa Arbusto

Il comune di Lacco Ameno rende noto che dopo la chiusura imposta dall’emergenza covid-19 il museo archeologico Pithecusae di Villa Arbusto sara’ riaperto al pubblico da martedi’ 16 giugno 2020.

Il prestigioso museo e l’incantevole villa ove e’ ubicato, per il momento, resteranno aperti dal martedi’ alla domenica dalle ore 9.00 alle 13.00. I gruppi superiori ai 10 visitatori potranno accedere a turno previo appuntamento telefonico da concordare chiamando il numero 081996103. Sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso in loco. Un percorso con segnaletica consentirà di raggiungere la biglietteria evitando assembramenti.

La visita sara’ eseguita in condizioni di sicurezza e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per evitare rischi di contagio da coronavirus. I visitatori saranno tenuti ad osservare scrupolosamente le norme ed i protocolli di sicurezza in materia (distanziamento sociale, obbligo di indossare mascherine). Lungo il percorso saranno disponibili gel per la sanificazione delle mani.

I collaboratori addetti all’accoglienza, qualificati in materia di sicurezza e anti covid-19, regolamenteranno l’ingresso presso gli spazi chiusi del museo e i percorsi di visita in base al piano di sicurezza predisposto dall’ufficio tecnico.

Le meraviglie di Pithecusae vi aspettano !