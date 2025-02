Lacco Ameno: riapre il “Comunale Vincenzo Patalano”. Sabato si gioca a porte chiuse

Il Comune di Lacco Ameno è al centro di due importanti iniziative riguardanti il campo sportivo Patalano, situato in via Pannella. Da un lato, la nomina della commissione di gara per l’intervento di riqualificazione dell’impianto, dall’altro, la revoca parziale dell’ordinanza di interdizione, che permetterà un uso limitato della struttura. Due provvedimenti distinti, ma connessi dallo stesso obiettivo: restituire alla cittadinanza un impianto sicuro e funzionale.

Riqualificazione del campo sportivo: nominata la commissione di gara

Con determinazione n. 109 del 31 gennaio 2025, il Comune ha formalizzato la nomina della commissione giudicatrice che dovrà valutare le offerte per l’assegnazione dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in via Pannella.

La gara, indetta con determina n. 266 del 29 novembre 2024, è stata avviata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità degli interventi oltre al prezzo. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 645.845,63 euro, con una parte destinata alla sicurezza e ai costi della manodopera.

La commissione incaricata della valutazione delle offerte sarà composta da: Presidente: dott. arch. Vincenzo D’Andrea, Responsabile del III Settore del Comune di Lacco Ameno; Commissario: dott. arch. Roberto Lupa, dipendente comunale; Commissario: dott. arch. Andrea Apetino, dipendente comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di garantire un processo di valutazione trasparente ed equo, affinché i lavori di riqualificazione possano partire nel minor tempo possibile.

Sicurezza e riapertura parziale: il Sindaco revoca l’ordinanza di chiusura del 2022

Parallelamente ai lavori di riqualificazione, l’amministrazione comunale ha deciso di revocare parzialmente l’ordinanza di interdizione emessa a seguito degli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, che avevano compromesso la sicurezza della zona retrostante il campo sportivo. Con l’ordinanza sindacale n. 2 del 4 febbraio 2025, il Sindaco ha disposto la riapertura limitata della struttura. Sarà nuovamente accessibile: Il fabbricato spogliatoi, Il cortile annesso, Il locale bar. Tuttavia, le tribune e gli spalti rimarranno interdetti al pubblico, poiché le verifiche tecniche non ne hanno ancora certificato la completa sicurezza.

Di conseguenza, il campo sportivo potrà essere utilizzato solo “a porte chiuse” per allenamenti, partite e manifestazioni ufficiali. La decisione è stata presa a seguito di un lungo iter di interventi per la messa in sicurezza della struttura. Già con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23 febbraio 2023, era stato approvato il progetto esecutivo per il ripristino dell’impianto, con un finanziamento di 258.865,64 euro. I lavori, affidati all’impresa Amalfitano Costruzioni, sono stati avviati in somma urgenza per prevenire ulteriori rischi alla pubblica incolumità.

IL LACCO AMENO GIOCA SABATO

Sabato 8 Febbraio, dopo mesi e stagioni di “pellegrinaggi” sui vari campi dell’isola, il Lacco Ameno che disputa il campionato di Prima Categoria, torna a giocare al Campo comunale Vincenzo Patalano contro l’ASD Interpianurese. La prima gara a “casa” per il team del presidente Salvatore Castagna e di mister Giovanni Iovine.