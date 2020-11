Lacco Ameno. Quando Guarnaccia fa rima con… figuraccia

Gaetano Di Meglio | Lacco Ameno, dopo Rizzoli, sembra essere diventata la patria della figuraccia. Una dopo l’altra, questa pessima amministrazione – oggi senza neanche il suo leader ufficiale, il senatore De Siano che la muoveva come un burattino – continua la sua collezione di figuracce.

Il bene comune è sempre più piegato all’interesse del privato e ad uno personalistico di ogni iniziativa. L’ultima trovata del sindaco Pascale fa rima con Figuraccia.

Non andremo indietro nel tempo, ma ci fermiamo a questo dopo voto. Non ricorderemo le perle del mirabolante presidente del seggio numero 3, ma restiamo all’attualità.

Dopo aver regalato il porto all’amico dell’assessore, dopo aver sparato la boutade del “Keynes” consigliere comunale senza nessuna esperienza ma con il conflitto di interessi, ecco che da Lacco Ameno arriva un’altra iniziativa mirabolante e sostenuta dal solito, piccolo e becero, sistema locale.

Il sindaco di Laccco Ameno l’ha annunciata con un comunicato stampa che inizia così: “Zero chiacchiere, a Lacco Ameno facciamo un passo avanti e forniamo un numero che i positivi potranno contattare per avere (gratis) supporto, consulenza e informazioni: 335 xxxx. ringraziamo il dottor Guarnaccia per l’umanità dimostrata»

Se si è stupidi o si vive sulle nuvole, beh, allora uno applaude e mette mi piace all’iniziativa. Se, invece, la testa non serve come semplice divisore delle orecchie, allora uno si interroga sulla bontà dell’iniziativa e prova a tirare due somme.

Il dottor Demetrio Guarnaccia è un Chirurgo Vascolare Napoli, Presidente Nazionale dell’associazione Flebologi Italiani specializzato per il trattamento di Vene Varicose e Varici con studio ad Afragola e Sant’Antimo e con casa a Lacco Ameno. Una delle tante residenze napoletane che ha condizionato il voto lacchese.

Ma veniamo alla sostanza delle cose. Il comune di Lacco Ameno vuole “fare di più, offrire un supporto maggiore e inedito qui a Ischia” ovvero? Mettere a disposizione un esperto di Chirurgia Vascolare per Vene Varicose e Varici per cittadini lacchesi risultati positivi (asintomatici o sintomatici)!

C’è qualcosa che non torna. Se abbiamo capito bene, il covid è un’influenza che si trasforma in bronchite e che la maggior parte dei pazienti si aggravano alle vie respiratorie. E così, mentre nel mondo si cercano anestesisti e virologi, a Lacco Ameno, invece, basta un angiologo! Uno che cura che le vene varicose e le varici!

“Questa è follia” per citare il film 300 e farvi immaginare la scena del calcio!

Avremmo applaudito se Pascale avesse stretto una collaborazione diretta con l’ASL Napoli 2Nord, con uno sportello che desse supporto e assistenza ai malati di covid (anche solo lacchesi, ma mi sembra una limitazione troppo elettoralistica! ndr)? Una linea, attiva e diretta, con uno specialista della materia e non con un cittadino, magari elettore del sindaco, a cui abbiamo chiesto il favore dopo aver “smerciato” qualche autorizzazione o altro ai lavori edili nel centro di Lacco Ameno. Sarebbe una miseria.

La bravura, la qualità e lo spessore del dottor Demetrio Guarnaccia (così si pubblicizza sul web e su più siti internet) non sono minimamente oggetto di questo articolo. La nostra è una valutazione, semplice, oggettiva e politica dell’agire del sindaco Giacomo Pascale.

Un’amministrazione che annuncia uno sportello telefonico con un esperto, che nasconde la specializzazione del professionista e che lo spaccia come “un supporto maggiore e inedito qui a Ischia” sta truffando sia i cittadini sani sia i cittadini risultati positivi al Covid.

E li sta truffando soprattutto perché il dottor Guarnaccia non potrà intervenire in nessuna dinamica ufficiale. Li sta truffando perché, in questo modo, inserisce nel già complicato e non valido sistema territoriale dell’ASL un’altra voce che potrebbe andare in contrasto con quelle preposte.

Ci dicono che dobbiamo seguire le regole e confrontarci con il nostro medico di famiglia e seguire le indicazioni dell’ASL. Il sindaco di Lacco Ameno invece ha confuso le idee e ci ha diffuso anche il numero di studio del suo amico agiologo che potrà dire tutto e il contrario di tutto al cittadino già alle prese con il covid, impaurito e scoraggiato, ad esempio, da potenziali ritardi o altri sistemi.

Perché? Perché questa figuraccia? Altro che umanità dimostrata o sensibilità, qui si tratta di giocare con la salute delle persone. Il medico delle vene che consigli darà a chi ha la febbre? A chi non riesce a respirare? A chi perde il gusto? Solo a Lacco Ameno!