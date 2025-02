Lacco Ameno: prorogata al 2025 la scadenza per le istanze di condono edilizio

Il Comune di Lacco Ameno ha approvato la proroga al 31 dicembre 2025 per la definizione delle istanze di condono edilizio ancora pendenti, presentate ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003. La delibera, adottata il 3 febbraio 2025 dalla Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Giacomo Pascale, conferma e aggiorna gli indirizzi amministrativi già stabiliti nelle precedenti deliberazioni comunali e recepisce le modifiche introdotte dalla normativa regionale.

I TERMINI DELLA PROROGA

Secondo quanto riportato nel testo deliberativo, la Giunta Comunale ha deciso di confermare integralmente gli indirizzi già impartiti all’UTC con le precedenti delibere, stabilendo che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale delle domande di sanatoria presentate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, capo IV; Legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39 e Legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 32, devono presentare il modello di richiesta entro il 31 dicembre 2025. La decisione segue l’articolo 54, comma 1, della Legge Regionale Campania n. 25 del 30 dicembre 2024, che ha modificato l’articolo 9 della L.R. Campania n. 10/2004, stabilendo una nuova proroga per la definizione delle domande di sanatoria edilizia relative agli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017.

AGEVOLAZIONI PER GLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA

Per i proprietari di immobili distrutti o danneggiati dal terremoto del 2017, la delibera introduce specifiche agevolazioni economiche e amministrative. Nello specifico, viene confermata la possibilità di rateizzare l’importo dovuto (comprensivo di costo di costruzione, oneri di urbanizzazione e indennità paesaggistica) in dieci rate semestrali, con un pagamento iniziale del 10% alla data di adozione della Determina Dirigenziale e il restante 90% suddiviso in nove rate semestrali di pari importo. Inoltre, i diritti di istruttoria e di segreteria per la definizione delle pratiche di condono edilizio relative agli immobili colpiti dal sisma vengono ridotti a 100,00 euro.

RATEIZZAZIONE PER ALTRI IMMOBILI

Per gli immobili non colpiti dal terremoto del 2017, viene confermata la possibilità di rateizzare il pagamento in quattro rate semestrali, con il 25% versato al momento dell’adozione della Determina Dirigenziale e il restante 75% suddiviso in tre rate semestrali.

CONTROLLI A CAMPIONE E CONFERMA DELLE AUTODICHIARAZIONI

Al fine di garantire la correttezza delle pratiche, la delibera stabilisce che le dichiarazioni e autodichiarazioni presentate dai richiedenti saranno sottoposte a controlli a campione. Tali verifiche verranno eseguite entro il termine del 30 giugno 2027, attraverso un sorteggio informatico e una verifica diretta delle informazioni con le amministrazioni competenti. Il Comune di Lacco Ameno ha inoltre confermato i modelli di autodichiarazione e autocertificazione già utilizzati nelle precedenti procedure di sanatoria edilizia, aggiornandoli in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 24 del 28 dicembre 2023.

OBBLIGO DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE DEL MANCATO VERSAMENTO

La delibera ribadisce che il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della Determina del Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio o del Responsabile dell’Area Tecnica. Il mancato pagamento o il ritardo nel versamento, anche in caso di rateizzazione, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 42 del DPR 380/2001.