Lacco Ameno & Porto. Ancora una convocazione di consiglio comunale sulla gestione degli approdi

Ida Trofa | Appare ormai la saga infinita, il nocciolo della questione politica ed amministrativa a Lacco Ameno. E’ la saga del porto turistico. Il governo Pascale ha inteso in tal senso convocare l’ennesimo consiglio comunale a tema. Ma leggiamo insieme l’ordine del giorno.

La Convocazione Consiglio Comunale, in seduta ordinaria in prima convocazione, è stata fissata per il giorno 29.6.2021, alle ore 18,30 ed in seconda convocazione il giorno 1°.7.2021, alle ore 18,30. Il sindaco Giacomo Pascale ha fissato la seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale, per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 18,30 in seduta ordinaria di prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1°.7.2021 alle ore 18,30, per discutere ben 6 punti all’ordine del giorno. Questi gli argomenti sui quali spicca ovviamente l’affare Approdo con ben due punti da discutere sui sei fissati senza contare tutto il resto:

acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001, in relazione alla sentenza del TAR Campania Napoli n. 5399/2013;

modifica dello Statuto comunale, ai sensi dell’art. 6 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

modifiche al Regolamento dell’ Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno, adottato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 del 3.8.2020;

modifiche al Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del comune di Lacco Ameno, adottato con delibera del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 14 del 3.8.2020;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 18.05.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 04.06.2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L’esito delle votazioni, appare ovviamente scontato e lo si legge dai numeri che testimoniano lo schieramento degli scranni occupati nel civico consesso.