Lacco Ameno-Pianura: la vergogna tra spalti e spogliatoi. Panza, arriva il 3° ok!

Giornata favorevole per le isolane Lacco Ameno e San Leonardo Panza, le quali tornano a casa con un risultato positivo dagli impegni contro Pianura e Frocalcio. I rossoneri fermano sullo 0-0 la corazzata Pianura, fin qui imbattuta e vittoriosa in 12 appuntamenti su 14. La prima frazione di gioco è vivace e il Lacco Ameno mette in apprensione più di una volta l’estremo difensore avversario, non impeccabile in due circostanze. Al 40′ il Pianura guadagna un calcio di rigore per fallo di mano, ma Castaldi neutralizza il penalty. Nella ripresa gli ospiti hanno il controllo dei ritmi della gara e poco dopo l’ora di gioco è l’incrocio dei pali a negare loro il possibile vantaggio. Nelle battute finali sia il Lacco Ameno che il Pianura hanno la chance per ottenere il bottino pieno, ma entrambe le occasioni vengono sprecate malamente.

A fine gara, purtroppo, al Rispoli di Ischia – il campo che ha ospitato il Lacco Ameno – i tifosi del Pianura hanno messo in scena il peggio di loro stessi e, negli spogliatoi, i tesserati della società ospite hanno fatto lo stesso. Una vergogna che ha costretto il Lacco Ameno del presidente Castagna a prendere le distanze: “In riferimento ai fatti accaduti sabato pomeriggio presso lo stadio Rispoli di Ischia l’ASD Lacco Ameno 2013 tutta, si dissocia da tali comportamenti che non rispecchiano i valori dello sport che la stessa intende portare avanti, allo stesso tempo chiediamo scusa per quanto accaduto”.

Terza affermazione consecutiva, invece, per il San Leonardo Panza. Dopo aver avuto la meglio su Napoli Nord e Lacco Ameno, i giallorossi superano per 3 reti a 1 il Frocalcio. Una vittoria firmata dai gol di Trofa, autore di una doppietta, e di Raia. Con questi tre punti i panzesi allontanano la parte calda della graduatoria e si avvicinano alla zona playoff, la quale dista sole tre lunghezze.