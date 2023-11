Lacco Ameno, Pezzullo guida la carica dei commercianti contro il Barone: “così si muore”

Gaetano Di Meglio | 24 saracinesche abbassate con tanto di cartello “fittasi”, 22 saracinesche abbassate perché d’inverno si chiude: è questo il conto del commercio sul corso di Lacco Ameno. Un corso che piange lacrime e sangue senza colpe, ma perché è esposto ai capricci di un’amministrazione comunale che non riesce ad alzare lo sguardo e vedere oltre il proprio naso.

60 firme, si racconta in giro, sostengono quello che ieri mattina è stato protocollato al Comune di Lacco Ameno sotto il simbolo della Confesercenti e a firma del presidente ischitano, Francesco Pezzullo.

L’associazione di categoria, compulsata dai commercianti di Lacco Ameno (che, tuttavia, restano al segreto dell’ufficio protocollo che ieri mattina si è tutto agitato alla ricerca di chi avesse firmato) che nei giorni scorsi erano stati anche minacciati leggermente da qualche garantista della maggioranza, ha redatto una nota molto articolata e che accende più di un riflettore su un territorio destinato al “buio” della evidente e manifesta incapacità di chi amministra il paese.

“il grave stato in cui versa la categoria dei commercianti e degli esercizi pubblici presenti a Lacco Ameno”

Pezzullo non ha dubbi ed esordisce con parole chiare “Desidero portare alla Vostra attenzione il grave stato in cui versa la categoria dei commercianti e degli esercizi pubblici presenti a Lacco Ameno. Quello che serve, ai commercianti di Lacco Ameno, è prospettiva. Alle aziende, ai negozi, ai bar e ai ristoranti, serve programmazione, non si può vivere nell’incertezza di cosa accadrà di giorno in giorno, non dopo anni di sofferenza tra terremoto, alluvione, rincari energia , il commercio, colpito duramente nei periodi più importanti e rappresentativi della sua attività: stiamo assistendo a una desertificazione commerciale. Lacco Ameno conta 24 negozi “abbandonati” da fittare, la domanda e da fare riflettere. Vogliamo avere una visione futura e chiediamo all’amministrazione comunale di supportarci in questo senso”. La Confesercenti con spirito collaborativo chiede un aiuto a questa amministrazione.

Poi si passa all’attacco: “Intendiamo protestare per la disattenzione mostrata verso queste categorie di imprenditori. Riteniamo impossibile affrontare la prossima stagione come le ultime passate. Questo mezzo ci offre la possibilità di esprimere le nostre preoccupazioni in modo esaustivo e pacato. Nonostante il buon lavoro svolto dagli Assessori alla Cultura e agli Eventi nell’organizzare un programma di alta qualità, dobbiamo riconoscere che questo, per quanto importante, non è sufficiente a garantire un lavoro costante. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessarie infrastrutture di base che possano sostenere l’intero anno lavorativo. Pur comprendendo che questa Amministrazione ha il dovere di creare una bella zona pedonale, considerando anche che i migliori alberghi dell’isola si trovano in questo Comune, è sotto gli occhi di tutti che oggi il turismo si è ridotto a soli 4 mesi di lavoro. Gli esercizi commerciali, e gli esercizi pubblici sul Corso hanno la necessità di riuscire a lavorare anche negli altri mesi, poiché le tasse e gli obblighi fiscali devono essere onorati per tutto l’anno e non solo per 4 mesi. Affrontare questa situazione richiede un piano strategico che miri a estendere il periodo di attività lavorativa e ad assicurare una distribuzione equilibrata degli eventi durante tutto l’anno, includendo anche il periodo natalizio. E’ necessario coordinarci e decidere linee guida per le aperture e le chiusure condivise da albergatori, imprenditori, organizzatori di eventi e Amministrazione, ciò contribuirà a garantire la sostenibilità economica delle nostre imprese e a preservare il benessere della comunità.

Riapertura del Porto e supporto alle attività danneggiate. Non possiamo più sostenere un’altra stagione con il porto chiuso. È cruciale trovare una soluzione che riapra il porto e lo faccia funzionare a pieno regime, poiché la situazione attuale è diventata insostenibile. Le attività commerciali sono diventate vittime di questo braccio di ferro, e ci appelliamo all’Amministrazione affinché consideri l’opzione di fornire crediti d’imposta alle attività danneggiate. Questa misura potrebbe aiutare a compensare il danno economico che stanno subendo tutte le attività che lavorano con il porto, il quale rappresenta una fonte significativa di benessere per il paese. È imperativo che si adottino misure concrete per garantire la ripresa economica e la sopravvivenza delle nostre imprese.

Miglioramento del decoro pubblico. Un aspetto importante per una città accogliente è la cura del decoro pubblico. Attualmente, i muretti e le panchine lungo il corso e nelle piazze necessitano di riparazioni urgenti, e l’illuminazione pubblica è insufficiente. Varie aree presenti su Corso Angelo Rizzoli e nelle zone prospicienti sono buie e pertanto non accoglienti, un esempio è proprio Piazza Santa Restituta, luogo simbolo e cuore del Paese. La superficie stradale con le fughe tra i basoli rappresenta un pericolo per i pedoni, causando inciampi e cadute, banali piogge causano allagamenti e fastidiose e maleodoranti fuoriuscite dai tombini e dalle grate presenti sul Corso principale di Lacco Ameno e in Piazza Capitello. Sarebbe importante prevedere delle pensiline sulle fermate dell’autobus, in modo da proteggere dal caldo cocente e dalle intemperie turisti e residenti. Riteniamo che tutti questi piccoli miglioramenti possano contribuire a rendere il nostro paese più accogliente, sicuro e invitante per i visitatori e i residenti.

Apertura del Museo degli scavi di Santa Restituta. Un patrimonio culturale di inestimabile valore si trova attualmente chiuso al pubblico. Il nostro museo e gli scavi archeologici sono non solo un importante attrattore economico per la nostra comunità, ma anche il simbolo delle nostre radici storiche e culturali. È imperativo che il comune si impegni a riaprire queste risorse quanto prima. L’apertura del museo e degli scavi archeologici contribuirebbe non solo a preservare il nostro patrimonio, ma anche a stimolare; interesse turistico, attirando visitatori appassionati di storia e cultura. La riapertura di questi siti rappresenta una necessità urgente che rafforzerebbe la nostra identità e la nostra economia locale.

La necessità di rendere il Corso accessibile a tutti e ottimizzare il parcheggio pubblico. Non è più accettabile pensare di fare come unico investimento la cosa più economica per questa amministrazione, ossia creare una zona pedonale mattina e sera semplicemente attivando la ZTL. Le imprese si trovano in una condizione che finché il turismo non tornerà ad essere a pieno ritmo almeno per 6-7 mesi, noi dobbiamo mantenere i contatti ed alimentare anche la seconda fonte di potenziali clienti a cui attingere, ossia gli isolani, 60.000 potenziali clienti con cui intraprendere attività di fidelizzazione. Soprattutto abbiamo la necessità di essere raggiunti.

In attesa di investimenti da parte di questa Amministrazione, chiediamo che nell’arco di stagione Primavera Estate, il traffico sia chiuso mattina e sera solo nei mesi di altissima frequenza turistica e sia lasciato aperto, sempre nell’ambito di codesta stagione al mattino, fatta eccezione dei fine settimana, festività e ponti. Nella stagione autunnale chiediamo che esso venga chiuso solo nei fine settimana e in occasione di festività. Per rendere il Parcheggio Lacco Ameno Litoranea (Capitello) molto più fruibile, si propone l’assunzione di un parcheggiatore. La sua figura consentirebbe di ottimizzare lo spazio disponibile, considerando anche la sosta in seconda fila, qualora necessario, e, contribuirebbe anche allo sfollamento di chi parcheggia in maniera stanziale in esso. Il servizio suddetto quantificherebbe le presenze nel paese. Inoltre, chiediamo al Comune di adottare un sistema di pagamento online per la sosta e l’estensione del parcheggio, seguendo l’esempio del Comune di Ischia Porto che utilizza l’app PHONZIE. Riteniamo che questa iniziativa possa notevolmente migliorare l’esperienza dei visitatori.

Creazione di un’area d’ombra o la piantumazione di alberi. Per tenere il corso chiuso anche durante le ore diurne, e non risentirne economicamente, sarebbe necessario garantire un ambiente confortevole per i visitatori e residenti. Questo potrebbe essere realizzato attraverso due opzioni: l’installazione di moderne vele, come già avviene in numerose località turistiche del Sud Europa, oppure l’allargamento dei marciapiedi con la piantumazione di alberi grandi che creerebbero un microclima fresco e piacevole. Un’ombra piacevole sarebbe un incentivo per i turisti a sostare, a rilassarsi e a trascorrere più tempo esplorando il corso, contribuendo così all’attrattività del nostro paese. In questa ottica, ci preme sottolineare l’importanza di prestare particolare attenzione al rinnovamento del verde cittadino in Piazza Santa Restituta. È ampiamente documentato in trattati urbanistici che luoghi urbani immersi nel verde portano maggiore affluenza di pubblico; pertanto, bisogna progettare il paesaggio in modo da fornire ombra e conforto, senza ostacolare la visibilità della piazza usando al contempo specie di piante mediterranee.

Limitazione della velocità a 30 km/h con dissuasori di velocità o autovelox. Riconosciamo la necessità di affrontare il problema del traffico veloce lungo il corso di Lacco Ameno. Per garantire la sicurezza dei pedoni e la vivibilità dell’area, chiediamo all’Amministrazione di considerare la possibilità di imporre un limite di velocità a 30 km/h lungo Corso Angelo Rizzoli. Questa misura contribuirà a ridurre la velocità dei veicoli e renderà l’ambiente più sicuro per i residenti e i visitatori. Questo passo rappresenterebbe un importante sforzo per preservare la tranquillità del nostro paese e garantire un’esperienza piacevole a chiunque. Desideriamo inoltre sottolineare che la situazione è diventata particolarmente preoccupante in zona piazza Santa Restituta, con macchine e motorini che sfrecciano ad alta velocità nei due sensi. L’installazione di autovelox e una segnaletica appropriata potrebbe affrontare efficacemente questa sfida, migliorando la sicurezza stradale di tutta la zona.

Creazione un sistema di trasporto pubblico lungo Corso Angelo Rizzoli. Partendo dal presupposto che è fondamentale avere un accesso ai servizi agevole per i nostri cittadini, i visitatori e i disabili, chiediamo al Comune di farsi carico di contattare la compagnia di trasporti pubblica EAV al fine di una linea di autobus che attraversi il corso di Lacco Ameno. Questo servizio, operato da pulmini di dimensioni ridotte, consentirebbe un facile collegamento con altre parti dell’isola e migliorerebbe significativamente l’accessibilità per coloro che desiderano visitare o fare acquisti lungo il nostro Corso, simile a quanto avviene a Ischia Ponte. di una nuova linea EAV Bus con le fermate al Fungo e Piazza Santa Restituta Scavi archeologici sarebbe di grande prestigio per il Comune e fornirebbe un servizio essenziale ai cittadini, colmando una lacuna attuale nel trasporto pubblico. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile l’implementazione della linea EAV, chiediamo l’istituzione di un servizio microtaxi che operi nel servizio pubblico, collegando il capitello all’incrocio San Montano andata e ritorno effettuando varie fermate lungo il tragitto. Tale iniziativa renderebbe più agevole l’esperienza dei visitatori e promuoverebbe una maggiore interazione tra le diverse aree dell’isola, contribuendo così a rafforzare l’attrattività di Lacco Ameno.

Creazione di uno spazio multifunzionale all’interno dell’Edificio Scolastico Principe di Piemonte. Vorremmo evidenziare l’importanza della creazione di uno spazio multifunzione nel palazzo delle scuole elementari Principe di Piemonte. Sappiamo che è in programma la costruzione di un Auditorium presso il plesso Fundera. Tuttavia, riteniamo che l’impiego di fondi pubblici in tale progetto potrebbe non essere il miglior utilizzo delle risorse pubbliche, dato che la struttura sarebbe utilizzata solo occasionalmente mentre un Auditorium al centro del Paese porterebbe numerosi vantaggi e soprattutto vivacità nella vita invernale di Lacco Ameno. Sarebbe molto semplice e poco costoso da realizzare in quanto nel padiglione fronte strada sul lato destro, basterebbe togliere la parete tra le due grandi aule e dotare lo spazio così formato, dell’arredamento necessario. Chiediamo con urgenza di trovare un modo che consenta di effettuare le necessarie modifiche per invertire l’uso degli spazi. Le due aule al plesso Fundera e l’Auditorium lungo il Corso. Questo spazio avrebbe numerosi vantaggi, specialmente durante l’inverno: Diversità di eventi: Uno spazio multifunzione potrebbe ospitare una vasta gamma di eventi, tra cui teatro, cinema, incontri musicali, laboratori per bambini, conferenze, incontri politici, fiere, mostre, e molto altro. Questo diversificato programma di eventi attirerebbe sia i residenti che i visitatori, contribuendo a mantenere attiva la vita sociale del paese durante l’inverno. Ricaduta economica: La creazione di un auditorium o uno spazio multifunzione darebbe vita a un ambiente moderno e digitalizzato, attraendo associazioni e organizzatori di eventi da tutta l’isola e anche da fuori. Questo potrebbe portare a una significativa ricaduta economica per Lacco Ameno, contribuendo al sostentamento delle imprese locali. Valorizzazione del patrimonio: Un auditorium lungo il Corso di Lacco Ameno potrebbe diventare un punto di riferimento culturale nell’isola, mettendo in risalto il patrimonio artistico e culturale della comunità.

Conclusioni: Desideriamo ribadire che queste richieste sono state avanzate con urgenza perché non possiamo permetterci di iniziare la nuova stagione senza aver affrontato la grave situazione attuale. L’economia e l’identità di Lacco dipendono da investimenti e cambiamenti che devono avvenire ora, per garantire un futuro prospero e sostenibile alla nostra comunità. Contiamo sulla vostra comprensione e il vostro impegno per trasformare queste richieste in azioni concrete che possano rianimare il nostro amato corso di Lacco Ameno.

Inoltre, è importante sottolineare che queste richieste non sono dettate da un particolare colore politico, ma dalla necessità di sostenere le attività imprenditoriali e promuovere la crescita di Lacco Ameno. In attesa di una vostra solerte risposta o incontro con gli Amministratori delegati alle argomentazioni suddette e per discutere delle iniziative strutturali che si intendono intraprendere.