Lacco Ameno, per “Patalano”, il Comune candida un intervento da 1 milione

di Redazione Web
I finanziamenti regionali per le strutture sportive da assegnare in base all’accordo di coesione fanno gola ai Comuni isolani e anche Lacco Ameno ne vuole approfittare. L’obiettivo è realizzare un progetto per il campo sportivo “Vincenzo Patalano”, già oggetto di altri interventi però principalmente volti alla messa in sicurezza dopo l’evento alluvionale del novembre 2022.

Il Programma per la riqualificazione e adeguamento delle infrastruttUre sportive e per la promozione di eventi di rilevanza internazionale prevede due linee di azione: “Riqualificazione e adeguamento delle infrastrutture sportive per la promozione di eventi internazionali”, finanziata a valere sulle risorse FSC 2021-2027; “Adeguamento, rifunzionalizzazione e ammodernamento degli impianti sportivi nella regione Campania”, finanziata a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione.

Di recente la Giunta regionale ha destinato le risorse già programmate per questa seconda linea d’azione al finanziamento di interventi da parte dei comuni per ammodernamenti, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza di impianti sportivi esistenti, prevedendo un importo massimo concedibile per singolo progetto pari a 1 milione di euro Iva compresa. I criteri di selezione degli interventi sono legati al livello di cantierabilità e alla la platea di cittadini potenzialmente interessata dalla realizzazione dell’intervento.

L’attuazione è stata demandata alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, avvalendosi del supporto operativo dell’Arus (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) per la gestione di apposita procedura di evidenza pubblica per la selezione dei progetti da finanziare.

Ad agosto è stato pubblicato l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse e ora l’Amministrazione comunale di Lacco Ameno di candidarsi al finanziamento.
La delibera di Giunta che dà il via all’iniziativa evidenzia infatti che «al1′ interno del programma del Comune di Lacco Ameno che ha lo scopo di rafforzare e valorizzare i propri luoghi ospitanti attività agonistiche e migliorare l’offerta per i cittadini e la comunità sportiva, rientra senza dubbio un progetto di ammodernamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza del campo sportivo comunale “V. Patalano”». Un intervento in linea con le finalità dell’avviso pubblico.

A tale scopo l’Utc ha redatto un quadro economico, un cronoprogramma di spesa e una relazione tecnica riguardante la proposta d’intervento, il cui costo è stato stimato complessivamente in via preliminare in 998.374,99 euro, per rientrare nel limite massimo di finanziamento di 1 milione.

Non è stato ancora redatto un progetto ed infatti la Giunta richiama «la possibilità di candidare l’intervento anche in assenza di progettazione all’uopo necessaria, dando luogo ad ammissione provvisoria a finanziamento», come indicato nell’avviso pubblico.

E’ stata dunque approvata la documentazione redatta dall’Utc, tra cui quadro economico, cronoprogramma di spesa e relazione tecnica, nominando rup il responsabile del III Settore – LL.PP. arch. Vincenzo D’Andrea, che dovrà curare la presentazione dell’istanza di finanziamento e le fasi successive.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

