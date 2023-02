Lacco Ameno, Pascale patrocina… il rapimento di Jerry Calà

Jerry Calà sarà vittima di un rapimento a Lacco Ameno… Non è uno scherzo, ma così si può sintetizzare la decisione dell’Amministrazione del comune del Fungo di concedere il patrocinio alla realizzazione del nuovo film del popolare attore comico, intitolato appunto “Chi ha rapito Jerry Calà?”.

Le riprese girate a Lacco Ameno saranno realizzate tra il 21 e il 24 febbraio prossimo. Di qui la richiesta della casa di produzione “Vargo” al Comune di patrocinio e supporto organizzativo. Un invito al quale l’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale ha aderito senza indugio, ritenendolo una opportunità di promozione turistica. Nella delibera di Giunta che formalizza il patrocinio si evidenzia infatti che «l’iniziativa riveste un elevato interesse pubblico e un particolare valore culturale e turistico; le riprese avranno luogo anche nel Comune di Lacco Ameno, dando risalto al territorio a livello mediatico con un’immagine di grande impatto turistico e culturale; la realizzazione e diffusione dell’opera cinematografica risponde alla finalità di attirare nuovamente i flussi turistici a seguito della pandemia e dei recenti eventi alluvionali e franosi, puntando principalmente alle giovani generazioni, e di promuovere i luoghi di interesse culturale, turistico e di benessere».

E certamente l’ambientazione di un film sicuramente “di cassetta” a Lacco Ameno non potrà che fare bene all’isola intera, come già verificatosi in passato, rilanciandone l’immagine a livello nazionale e internazionale. E del resto proprio il comune del Fungo deve il suo sviluppo al commendator Angelo Rizzoli, che oltre a costruire alberghi di lusso, ambientò nella sua “seconda casa” diversi film da lui prodotti, facendo conoscere in tutto il mondo l’isola d’Ischia, che all’epoca non godeva certamente della notorietà di oggi.

Patrocinio concesso, dunque, come anche l’uso gratuito degli spazi comunali oggetto di riprese nelle date e negli orari che saranno concordati con la produzione.

La delibera contiene però una postilla, ovvero la condizione posta dall’Amministrazione: «Di disporre in capo alla società Vargo s.r.l. richiedente l’onere di esporre sul materiale pubblicitario della manifestazione la seguente dicitura: “Con il patrocinio del Comune di Lacco Ameno”, con l’esonero del pagamento dell’imposta di pubblicità».