Lacco Ameno, ok alla “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”

Ida Trofa | Sicurezza. In questi giorni di tanto parlare, dibattere, a volte anche rischiando di essere banali e ripetitivi, il comune di Lacco Ameno, in scia con le iniziative intraprese si qui in termini di sensibilizzazione sul tema, ha manifestato con uno specifico indirizzo di Giunta comunale la volontà dell’Ente a stipulare il patto con la Prefettura di Napoli, per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5 del decreto legge n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48. Per questo è stato approvato lo schema di patto tra il Comune di Lacco Ameno e la Prefettura di Napoli per l’attuazione della sicurezza urbana.

Al Sindaco Giacomo Pascale è stato dato mandato alla sottoscrizione del patto per l’attuazione del progetto denominato “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”, da realizzarsi sul territorio del Comune di Lacco Ameno, in grado di fornire fliussi Gb tra i siti di interesse, asservite a sottosistemi distribuiti sul territorio per finalità di sicurezza, monitoraggio e sorveglianza urbana, redatto dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Comandante Raffaele Monti. per un importo complessivo presunto di euro 88.084,13. E’ stato altresì stabilito di individuare, quale atto d’indirizzo, il

Responsabile del V° Settore Polizia Municipale quale RUP, onde avviare tutti gli atti studi necessari per poter accedere ai contributi statali finalizzati alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza per contrastare fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell’area urbana.

Lo stesso responsabile del Servizio di Polizia Municipale Monti è stato autorizzato ad affidare, eventualmente, incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonchè gli incarichi che ritenga indispensabili a supporto della propria attività di RUP, secondo le procedure di cui al Codice Appalti.

E’ stata inoltre garantita da parte dell’esecutivo la sostenibilità del progetto in questione e di assumere l’impegno da parte del Comune per la manutenzione del sistema di videosorveglianza per i cinque anni successivi alla conclusione del progetto, con l’affidamento di risorse economiche con separato atto, in riferimento alla quantificazione delle spese di gestione desunte dal progetto approvato.

Il redigendo intervento, una volta perfezionato, sarà inserito nel programma triennale delle opere pubbliche e biennale dei servizi e delle forniture per adottarne la variazione e l’aggiornamento con delibera di consiglio comunale;

In caso di ammissione del progetto al finanziamento di cui al decreto legge del 20 febbraio 2017 n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” verranno impegnate le somme di cofinanziamento a carico del Comune a carico del Bilancio comunale, verrà istituito apposito capitolo per la quota finanziata in base al decreto sicurezza e verranno assegnate al RUP le risorse necessarie per la manutenzione dell’impianto per un periodo minimo di 5 anni dalla data del collaudo. Al RUP il compito della trasmissione della documentazione alla Prefettura di Napoli per l’ammissione al finanziamento.