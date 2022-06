Lacco Ameno, Non c’è più il mostro del Porto. Il Comune riparte da -267mila

Gaetano Di Meglio | Ortola, c’è un problema” direbbe il famoso John Leonard “Jack” Swigert Jr.. A Lacco Ameno, dopo il deposito del lodo tra il Comune di Lacco Ameno e la società di Giuseppe Perrella, la Marina di Capitello, si è chiuso il primo capitolo di una storia che riserverà ancora molte e molte sorprese.

Chi scrive, senza alcun timore di essere smentito, è ed è stato il nemico più acerrimo della gestione del Porto di Lacco Ameno, di Giuseppe Perrella e di tutto il sistema del senatore De Siano. Abbiamo sempre avuto una posizione netta e, sia chiaro, chi critica Giuseppe Perrella deve – PER FORZA – criticare anche tutti quelli che, insieme con Giacomo Pascale nei vari anni, gli hanno “regalato” l’approdo di Lacco Ameno.

E quando diciamo tutti, beh, includiamo anche Carmine Monti e, soprattutto, Giovanni De Siano che è riuscito a fare più danni lui in maggioranza col capriccio di “togliere il porto al senatore” che tutti gli altri, sempre in maggioranza, quando glielo hanno dato. Il porto ovviamente.

Pensate che gli altri erano riusciti a far “incassare” solo al senatore. De Siano, invece, è riuscito non solo a far incassare il Senatore ma anche far spendere un botto di spese legali alla comunità di Lacco Ameno.

La vicenda del Lodo è stata raccontata, con attenzione e bravura, ieri, dalla nostra Ida Trofa. Un racconto ordinato e preciso di 48 pagine e oltre 78 mila caratteri sintetizzati in maniera perfetta. Una sentenza, questa, che sarà il “genitore” di altre iniziative legali tutte facilmente intuibili soprattutto nel merito delle responsabilità erariali e non solo.

Ho letto la sentenza del Lodo con attenzione e credo che da quanto hanno scritto i giudici, di cui uno scelto dal Comune e uno da Perrella, emerga una fotografia politica grave. Un j’accuse che punta il dito contro Giacomo Pascale e la sua maggioranza a cui la cittadinanza di Lacco Ameno dovrebbe iniziare a chiedere conto soprattutto oggi che la storia del “mostro del porto” si è sgonfiata. Anzi è stata propria cancellata e azzerata.

Da anni, sentiamo dire che Perrella non paga, che deve dare milioni di euro al comune e che il comune ha la necessità di cacciarlo per rientrare in possesso di una macchina che “produce soldi”. Una scelta politica legittima e che, diciamocelo, dopo il project financing avrebbe potuto anche essere una legittima scelta politica.

Però, gli atti raccontano un’altra verità. Gli atti dicono che c’è un’altra storia da raccontare. Ci piace? Giustifica certe scelte? Restituisce verginità? Assolve in pieno? Assolutamente no. E noi de Il Dispari lo abbiamo detto fin dal “concepimento” di questo “criaturo”!

Vorrei provare a semplificare, quanto più possibile, la vicenda che tutto è tranne che semplice. Proverò a raccontarla per punti.