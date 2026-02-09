lunedì, Febbraio 9, 2026
Lacco Ameno, nominati i sostituti del messo comunale e notificatore

Con decreto sindacale del 20 gennaio 2026 il Comune di Lacco Ameno ha nominato i sostituti del messo comunale con funzioni di notificatore, che opereranno in caso di assenza o impedimento del titolare Giuseppe Pascale fino al 30 giugno prossimo.

L’incarico è stato affidato ai dipendenti comunali Antonio Calise, Antonio Pascale, Vincenzo Monti, Loreta Pisani, Maria Scaccino e Iolanda Scotti, tutti inquadrati come istruttori di vigilanza e ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni previste. Ai nuovi incaricati spetterà la notifica degli atti dell’ente e delle altre pubbliche amministrazioni, compresi provvedimenti finanziari, sanzioni, atti tributari e comunicazioni legate alla riscossione.

Il provvedimento, adottato dal sindaco nell’ambito delle competenze attribuite dalla normativa sugli enti locali, punta a garantire continuità ed efficienza nell’attività di notificazione sul territorio comunale, assicurando il regolare funzionamento degli uffici anche in caso di assenze del messo titolare. La nomina prevede inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività svolte e il coordinamento operativo con il Settore di Polizia Municipale.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

