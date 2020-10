Lacco Ameno. L’elezione e la proclamazione degli errori. La confusione sui numeri del voto prosegue

Ida Trofa | Dopo la bagarre elettorale e i fuochi di artificio è tempo di istituzionalizzare il voto. E’ stata resa, in atti , dopo le parole, la proclamazione e ufficiale degli eletti. E non mancano gli errori: un must di questa edizione.

L’iter burocratico che di fatto rende a Lacco Ameno la prima amministrazione eletta della storia locale con il ballottaggio.

La proclamazione a firma dell’eletto sindaco Giacomo Pascale, visto l’art. 61 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; Vista la Legge 25 marzo 1993, n. 81, contenente norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 , recante il regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni comunali; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Così Pascale Rende noto che, a seguito dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020, è stato proclamato eletto sindaco il candidato:

Giacomo PASCALE e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: per la LISTA N. 2 “ IL FARO” collegata con il candidato eletto sindaco:

1) Giovangiuseppe ZAVOTA

2) Pietro MONTI

3) Ciro CALISE

4) Dante DE LUISE

5) Giovanni DE SIANO

6) Carla TUFANO

7) Giacinto CALISE

8) Carmela MONTI

per la lista N. 1 “SEMPRE PER LACCO AMENO”

1) Domenico DE SIANO

2) Aniello SILVIO

3) Antonio DI MEGLIO

4) William VESPOLI

Anche nella proclamazione, a ben vedere, come nella redazione dei verbali di voto non mancano gli errori. Quando è ancora il 6 ottobre, ovvero ieri, la proclamazione degli eletti viene firmata alla data dell’8 Ottobre. Insomma non c’è che dire, si va di confusione in confusione, di correzione in correzione, di numeri e numeretti che non sempre, in talune circostanze, possono lasciarsi passare come errori veniali. La storia consegna un nuovo consesso alla terremotata Lacco Ameno. Ora ci sono gli eletti e a loro tocca il compito di governare e rappresentare i propri elettori nel modo migliore.

Almeno speriamo.

Le comunali, importante appuntamento elettorale per scrivere o riscrivere il futuro (una parola grossa, ndr) hanno, di fatto, segnato una pagina oscura del nostro paese. L’evidenza di due sistemi, due apparati di potere che si scontrano in lotta per il predominio dove ad imporsi non è la spinta del voto vero ma ancora la casta delle assunzioni pilotate, degli appalti, e delle famiglie, dell’interesse . 4746 abitanti, 2,08 km2 e 2 clan. Non sempre la realtà è quella vera, ma solo ciò che si percepisce.

Ha vinto chi è stato in grado di rendere la percezione migliore, impipavano a dovere l’apparenza.

Oltre la sfida al TAR, prefettura e inchieste giudiziarie ancora aperte, la sfida sui due candidati sindaci si è mossa su 17 elettori in più al ballottaggio rispetto al primo turno e 156 voti in più per Giacomo Pacale. Due ex sindaci e un sindaco ombra a fare la differenza per due candidati, una volta amici, che si sono sfidati, nel paese che hanno amministrato a lungo, uno 10 anni fa o e l’altro fino a ieri. E’ stato Pascale a mostrare la forza di muovere praticamente, 74 voti in più rispetto al primo turno. Domenico De Siano va invece a -82 voti rispetto al voto si settembre.