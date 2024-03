Lacco Ameno, l’attacco di De Siano: «Pascale ha politicamente fallito!»

L’opposizione di Lacco Ameno, capeggiata da Domenico De Siano, scende ancora in campo contro l’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Pascale. Si imputa alla maggioranza, invischiata in contrapposizioni interne, di non adottare alcuna scelta per il bene del paese, la cui economia langue, come sottolineato anche dalle preoccupazioni della categoria dei commercianti. La questione della raccolta differenziata e la mancata ricostruzione sono solo alcuni aspetti evidenziati per dimostrare l’assenza di iniziative per risolvere i tanti problemi.

Un attacco frontale, quello di De Siano: «Sono giorni che la stampa locale sta ricostruendo lo SQUALLORE della classe politica che amministra Lacco Ameno. Una indecenza politica che il nostro comune non merita. Assessori che non votano delibere di giunta per assecondare le voglie di alcuni dirigenti e la giunta che si trova spaccata in due su decisioni cruciali. Nel mentre abbiamo un paese e un’economia senza una luce in fondo al tunnel. Il paese è sporco, le decisioni sulla raccolta differenziata risultano evidentemente sbagliate, la ricostruzione post sima e post frana si fa altrove e Lacco Ameno resta a guardare.

Loro continuano nella ricerca spasmodica dell’interesse personale e Lacco Ameno si spenge giorno dopo giorno mentre loro giocano a fare i piccoli amministratori rincorrendo promozioni e mobilità».

Questo quadro desolante per l’opposizione non può che rappresentare il completo fallimento: «Da consiglieri comunali di minoranza, oltre a non votare le loro folli scelte e ad essere testimoni di questo sfacelo, prendiamo atto che Giacomo Pascale ha fallito il suo mandato. Sotto tutti i punti di vista e lo ha fatto con la colposa complicità dei suoi consiglieri e dei suoi assessori.

Ma non ci arrendiamo davanti a tutto questo. Continuiamo ad essere l’alternativa a questo andazzo indecoroso, continuiamo a fare la nostra parte e continuiamo a prendere atto di quello che NON stanno facendo e di quello che stanno facendo male. Insieme a voi. Dalla vostra parte».

Impegnato a “mantenere” la poltrona e a barcamenarsi tra componenti della maggioranza e dirigenti, Pascale presta dunque il fianco alla aspre critiche che gli vengono dalla minoranza.