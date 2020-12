Lacco Ameno, la verità nell’udienza da remoto per il voto al “sindaco”

Pareggio sotto torchio! Si lotta per i voti assegnati e per gli errori di valutazione dei presidenti di seggio. Questa mattina udienza in remoto con il TAR Campania

Gaetano Di Meglio – Ida Trofa | Questa mattina, 15 dicembre, da remoto, i giudici del Tribunale Amministrativo della Campania terranno la prima udienza del ricorso presentato da Domenico De Siano contro Giacomo Pascale e Dante De Luise. Gli avvocati Gino Di Meglio e Paolo Scarano difenderanno le tesi prodotte in un lungo e dettagliato ricorso per ripercorre le cattive gestioni di scrutinio che si sono verificate durante le operazioni dello spoglio del primo turno.

Il ricorso incidentale di Giacomo Pascale, che ovviamente difende la sua elezione e rivendica il famoso voto “435” è la parte centrale della memoria già agli atti dei giudici della sezione del tribunale amministrativo.

Dal lungo elaborato degli avvocati di Pascale, ecco il motivo centrale, quello che ci chiama (orgogliosamente, direi!) in causa e che chiede chiarezza in merito alle operazioni gestite dal presidente della sezione numero 3. Quel Sergio Trani, sotto inchiesta per alcune gestioni comunali e sponsor di Pascale.

Sia De Siano che Pascale, come potrà facilmente intuire il lettore, hanno puntato la loro azione, sul pareggio del primo turno. Annullato quello, infatti, al secondo turno resta solo un valore “politico”.

In attesa di conoscere il parziale verdetto dei giudici del TAR che verrà emesso in mattinata, ecco il punto caldo a difesa dell’elezione di Pascale.

«La ricostruzione delle operazioni di scrutinio nella Sezione n. 3 dà conto della illegittima modifica del risultato elettorale, attraverso rettifica di 435 preferenze, effettivamente conseguite dalla Lista n. 2, all’interno di tale Sezione (n. 3), con trascrizione nel Verbale di Seggio solo di 434 voti. 9.1 – I voti conseguiti dalla lista n.2 (Il Faro), in tale seggio (n.3), all’esito delle operazioni di scrutinio, sono stati dichiarati in 435 preferenze, opportunamente annotate all’interno della Tabella di Scrutinio alla presenza dei rappresentanti di lista. Il Verbale delle Operazioni di Seggio (n. 3), successivamente redatto dalla Commissione, invece, ha trascritto immotivatamente ed assegnato solo 434 voti (alla Lista n. 2), anziché i 435 annotati nelle Tabelle di Scrutinio. Le 435 preferenze (e non 434) della Lista n. 2, in tale Seggio (n. 3), per di più, trovano autorevole conforto (principio di prova) nella riproduzione audiovisiva degli scrutini, pubblicata su “Pagina” Facebook della Testata Giornalistica “Il Dispari”, dalla quale risulta chiaramente che gli scrutatori, prima, esclamano più volte e con tono inequivocabile il numero di 435 voti per la Lista n. 2, poi, procedendo alla conseguente annotazione all’interno della tabella di scrutinio di tale dato (si cfr. il video delle operazioni, minuto 28:15 e seguenti, al

Di qui emerge la necessità di acquisire, in via istruttoria, le Tabelle di Scrutinio relative al Seggio n.3, le Liste Elettorali dei votanti ed il totale delle schede assegnate alla Lista n. 2 che provano inconfutabilmente l’errore di trascrizione o addirittura una manipolazione elettorale!

9.2 – Le gravi irregolarità, finora denunciate, trovano autorevole conferma anche nella allarmante discrasia, riscontrata a seguito di accesso agli atti delle operazioni elettorali.

È emerso infatti nella Sezione n. 3 che non vi è corrispondenza tra numero dei votanti riportati nel Verbale delle Operazioni e numero dei votanti comunicato dal Presidente di Seggio (n. 3) all’Ufficio Elettorale Comunale. Il Presidente di Seggio (n. 3), all’esito di chiusura delle votazioni, con comunicazione n. 8 del 21.09.2020, infatti, ha trasmesso all’Ufficio Elettorale Comunale i seguenti dati sulle affluenze alle urne: – totale degli “elettori maschi” che hanno votato nella Sezione n.3: 422; – totale degli “elettori femmine” che hanno votato nella Sezione n. 3: 430; – totale complessivo dei votanti della Sezione n.3: 852 (422 + 430). Senonchè, nel Verbale della Sezione n. 3 (pag. 50), emergono dati discordanti riepilogativi dello scrutinio e precisamente: Voti Validi: 835; Schede Bianche: 7; Schede Nulle: 8; Schede Contestate e Non Assegnate: 1; Totale Complessivo dei votanti della Sezione: 851 (835+7+8+1). Il numero complessivo delle schede votate dagli elettori riportate nel Verbale delle Operazione di Seggio (851) non corrisponde, all’evidenza, al numero dei votanti che lo stesso Presidente di Seggio aveva precedentemente comunicato all’Ufficio Elettorale Comunale (852).

Tale circostanza conferma, all’evidenza, una intervenuta correzione delle preferenze (conseguite dalla lista n. 2 nella Sezione n. 3), in sede di trascrizione dei risultati, all’interno del verbale.

Tale irregolarità, per di più, è stata prontamente rilevata dal Rappresentante di Lista (Sig. De Luise Vincenzo) e dal Candidato Leonardo Mennella, nei confronti della Commissione di Scrutinio, chiedendo che venisse riesaminata la Tabella di Scrutinio della Sezione n. 3. Tale richiesta, incomprensibilmente, tuttavia, è stata ignorata dando conto della carenza di garanzia e correttezza del procedimento elettorale e della genuinità degli esiti della competizione.

Tale vizio viene dedotto in termini correttivi in favore della Lista n. 2 ovvero, in subordine, quale vizio caducante delle operazioni elettorali nel Seggio n. 3 per mancata corrispondenza tra votanti e schede votate espressamente prescritto quale causa di nullità dell’art. 67 d.p.r. 570/60.»