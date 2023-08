Lacco Ameno, la scusa del comune per “spegnere” il porto

Il Comune di Lacco Ameno deve procedere ad importanti interventi presso la cabina di trasformazione dell’energia elettrica ubicata sulla Litoranea, in ossequio alla normativa vigente.

Un intervento piuttosto complesso e che rientra nell’ambito di altre iniziative in materia già intraprese dall’Ente, che sta procedendo ad una verifica di tutti gli impianti esistenti sul territorio. Come emerge dalla delibera adottata dal responsabile del Settore IV Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Alessandro Dellegrottaglie. Un adempimento, quest’ultimo, per il quale è stato necessario conferire incarico ad un professionista esterno. L’architetto, responsabile del progetto, evidenzia infatti «che per il completamento della verifica degli impianti sul territorio comunale risulta necessario effettuare un rilievo dell’impianto elettrico esistente della cabina di trasformazione MT/BT alla Via Litoranea oltre la relativa progettazione esecutiva degli interventi necessari e propedeutici per la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e per la redazione dei registri di manutenzione», ai sensi della norma CEI 78/17».

Un adeguamento improcrastinabile, a cui pertanto si deve anche adempiere in breve tempo, per consentire tra l’altro una costante manutenzione ed evitare il rischio di guasti o problemi ancor più gravi. Il Comune in effetti è già in ritardo e non può farsi cogliere ancora “in fallo” per il mancato rispetto di una normativa che, soprattutto in materia di impianti elettrici e altri apparati, è divenuta sempre più rigida per motivi di sicurezza. Tanto che Dellegrottaglie aggiunge essere necessario procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento provvedere alla nomina di un professionista da incaricare per il rilievo dell’impianto elettrico esistente e progettazione esecutiva degli interventi a farsi».

La spesa da impegnare, tuttavia, rientra negli importi sotto soglia e dunque si è potuto procedere con affidamento diretto derogando anche dal principio di rotazione previsto in questi casi. Una soluzione che ha consentito un risparmio di tempo, vista l’urgenza. Il responsabile del Settore IV ha così contattato per le vie brevi l’ing. Enrico Iovene, con studio a Barano, che ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire l’intervento per l’importo di 4.800 euro oltre Iva ed oneri previdenziali.

Dellegrottaglie ha dunque formalizzato senza ulteriori indugi l’affidamento del servizio adottando la relativa determina a contrarre. La spesa complessiva impegnata ammonta a 6.090,24 euro.