Lacco Ameno, la parabola di Piero Monti: da “baroncino verde” a “reginellino azzuro”

Gaetano Di Meglio | Un consigliere comunale di Lacco Ameno, Piero Monti, dopo quasi due anni ha confermato tutto quello che stiamo scrivendo da quando si è votato all’ombra del fungo. Prima, durante e dopo il primo turno e il ballottaggio.

Piero, ora che non grida più “liberà, libertà” contro Domenico De Siano e che Giacomo Pascale “era il nuovo salvatore di Lacco Ameno” in due post ha chiesto “scusa” agli elettori, ha replicato a qualche critica e ha nascosto qualche verità. Ma, soprattutto, ha fatto una evoluzione cromatica: è passato da essere un “baroncino verde” ad un “reginellino azzuro”.

Non leggeremo i due post interi, perché lo spazio è oro, ma alcuni passaggi meritano attenzione. Certo, se calibriamo il peso specifico di Monti, già siamo fuori misura, ma anche Luigi Di Maio e Giuseppe Conte hanno il loro spazio.

Chi gli ha scritto i post, due, (perché è evidente che non è farina del suo sacco) forse non aveva ben chiaro il significato delle parole usate.

Dei post ho preso solo alcune parti. Quelle che ci tirano in ballo e quelle che mi hanno colpito.

Pietro, prima di firmare con Domenico De Siano ha scritto: “Ad essere sinceri non so quanti avrebbero fatto la stessa cosa che ho fatto io, dire la verità chiedendo scusa ai cittadini di Lacco Ameno mettendoci la faccia e “perdendo” il proprio posto”.

C’è una contraddizione in termini. Piero, se chiedi “SCUSA” (espressione, anche soltanto formale, di rincrescimento, per un fallo o una mancanza commessa nei confronti di qualcuno) significa che hai sbagliato e che hai commesso un errore.

Sei stato eletto per governare con Giacomo Pascale. I voti ti sono stati dati perché eri candidato con Giacomo Pascale.

Inoltre, non hai perso nessun posto, sei solo passato da un altro padrone. Eri un “baroncino verde” (e giocavi il verde del comune) e ora sei “reginellino azzurro” (e giochi – o speri – con le piante del Senatore, al Reginella o San Montano…).

Se volevi essere coerente, non passavi in minoranza e di dimettevi da consigliere comunale. Lasciavi il tuo posto ad un altro candidato della lista di Giacomo Pascale e non dovevi chiedere scusa a nessuno.

Il ghost writer di Pietro (Graziano Petrucci?) gli fa scrivere, ancora: “Non sarò laureato o come chi nei giorni scorsi su un quotidiano locale ha “criticato” la mia scelta di mettere in discussione l’amministrazione di cui faccio parte. Attraverso me, chiaramente, ha messo in discussione pure la scelta di chi mi ha concesso la propria fiducia due anni fa. Però prima come uomo poi come padre e dopo come Consigliere posso affermare di essere coerente con i desideri di chi mi ha dato la propria fiducia.”

Per niente! Ti hanno dato la fiducia per amministrare con Giacomo Pascale non il suo e tuo avversario col quale chiedi la convocazione di consigli comunali….

«Secondo uno dei quotidiani locali – copia ancora Monti su facebook – mi sarei ribellato al modo di fare del sindaco solo perché non mi ha “concesso” l’assessorato (al quale ho rinunciato più volte facendo sempre, ogni volta, un passo indietro per favorire altri che il sindaco mi indicava)”.

Piero o Pietro, abbiamo scritto che Mario Savio ti aveva proposto di fare l’assessore. Che tu abbia fatto un passo indietro per “favorire altri che il sindaco mi indicava” è un modo come un altro di tradire il tuo elettorato.

Questo lo hai scritto il 5 aprile. Ieri, invece, hai scritto: “Non volevo fare l’assessore e non è stato questo che mi ha allontanato dalla maggioranza”. Chiaritevi le idee: hai fatto un passo indietro per favorire chi indicava Giacomo o non volevi fare l’assessore?

Devi spiegarlo per bene, altrimenti Graziano (nome immaginario) scrive cose che non vorresti dire…

Ma il buon Monti ci dedica un altro pensiero “Restituisco perciò al mittente tutto ciò che ha affermato solo perché mi sono permesso di dire la verità alla mia gente, probabilmente scomoda per chi invece vive in qualche altro mondo non certo in quello di Lacco Ameno”.

Ma quale verità ha detto Piero? Quella che noi raccontiamo sul giornale tutti i giorni? Quella per la quale ci accusavi di essere al libro paga di Domenico De Siano? Forse dovresti iniziare a chiederci SCUSA per tutte le offese che tu e – tua madre- fate nella vita e sui social. “Ad essere sinceri – per finire uno dei post di Monti – non so quanti avrebbero fatto la stessa cosa che ho fatto io, dire la verità chiedendo scusa ai cittadini di Lacco Ameno mettendoci la faccia e “perdendo” il proprio posto. Io l’ho fatto soprattutto per la gente di Lacco, mentre le chiacchiere sono ancora lì, nello stesso luogo da due anni.” Caro Pietro, l’unica verità che va raccontata ai lacchesi e ai tuoi elettori è questa: hai solo alzato il prezzo della tua manina in svendita a chi la “pagherà” più cara. Domenico De Siano per portarti dal notaio e sfiduciare Giacomo. Giacomo per farti tornare a votare in consiglio comunale. Ma il post di ieri, ci offre un altro interessantissimo, spunto.

E’ sempre Pietro ad informarci: “Qualche giorno prima del mio scontro pubblico con la maggioranza, in forza delle mie deleghe, ho elaborato una Determina per risolvere il problema dell’ascensore localizzato sul cimitero di Lacco Ameno. Oggi posso dirvi che il guasto è stato risolto ma sono nati altri “problemi” all’ascensore che molto probabilmente saranno la “scusa” per allargare la maglia degli interventi (e quindi altri soldi).”

Hai risolto il problema dell’ascensore o no? Come hai gestito le due deleghe? Come hai elaborato questa determina? Perché nascono altri problemi?

Ah, giusto per non offendere i lacchesi: quale sistema di trasparenza e “casa di vetro” hai usato per sistemare l’ascensore? Sei sicuro che non hai usato lo stesso sistema che oggi serve per “allargare la maglia degli interventi (e quindi altri soldi)”?…