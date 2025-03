Lacco Ameno, la nuova sezione Primavera accoglie gli studenti

Giornata significativa per la comunità di Lacco Ameno: dopo anni di criticità legate alla carenza di spazi scolastici, il comune ha ufficialmente inaugurato la nuova Sezione Primavera, pensata per accogliere i bambini tra i 24 e i 36 mesi. Un progetto tanto atteso che offrirà ai più piccoli un ambiente sicuro e stimolante, favorendone lo sviluppo educativo e facilitando il passaggio alle fasi successive del percorso scolastico.

L’iniziativa, attivata grazie all’impegno dell’Ambito N13, rappresenta un traguardo importante per le famiglie locali, che potranno contare su un contesto strutturato per la crescita e la socializzazione dei bambini. Oltre a garantire un luogo accogliente, la nuova sezione è stata progettata per accompagnare i più piccoli nei loro primi passi all’interno del sistema educativo.

L’inaugurazione è stata possibile grazie alla collaborazione di diverse figure istituzionali e realtà locali. Un ruolo centrale è stato svolto dal Presidente del Consiglio Comunale, Dante De Luise, mentre la Cooperativa Sociale Socrate Onlus, responsabile della gestione del servizio, assicurerà un’offerta educativa di qualità. Un particolare ringraziamento è stato rivolto anche alla ditta Mivi Costruzioni per l’efficienza nei lavori di realizzazione e agli uffici comunali per il supporto amministrativo fornito.

Durante la cerimonia, tenutasi oggi alla presenza del sindaco Pascale e di Don Pasquale Mattera, è stato evidenziato il valore di questa nuova apertura per la comunità. La Sezione Primavera non è solo una risposta concreta alle difficoltà del passato, ma anche un segno di impegno e speranza per il futuro delle nuove generazioni.