Lacco Ameno, la gallery dei danni ingenti. Ancora una volta

Anche Lacco Ameno, dopo una notte trascorsa insonne, si lecca le ferite. Il bilancio dei danni anche all’ombra del Fungo è pesantissimo. Sul territorio solo gl uomini della Polizia Municipale Raffaele Monti con il Commissario Prefettizio lontano in continente atteso ad Ischia solo per domani. Il funzionario prefettizio fa sapere che alle 7.00 di questa mattina era già sul porto di Napoli per raggiungere l’isola, sperando, senza esito,che fosse partito almeno un traghetto.

Scogliere dissestate e spostate dalle loro sedi lungo tutta la costa lacchese, strade del Corso invase dalla sabbia e il porto, sia il porto vecchio del Fungo che la darsena del Capitello pesantemente danneggiate così come la Piazzola del Duca Duca. Una messa in sicurezza attesa da tanto, troppo tempo.

Il Pontile Napoleone al Piazzale dei Marinai risulta spezzato in più punti della soletta. Scogliere del Capitello, del Bar Franco,del Pontile Mega Yacht, del Regina Isabella e Piazzale antistante l’Istituto Principe di Piemonte tutte compromesse dai marosi. Anche il Simbolo del paese, lo scoglio del Fungo ad un primo sopralluogo degli uomini di Raffaele Monti risulta crepato e lesionato in più punti.

Anche i gozzi, i gommoni e le barche del porto al Capitello siano state spazzate via dalla furia degli eventi e scagliate sul piccolo arenile dell Battigia. Solo nelle prossime ore si potrà fare una stima dei danni.