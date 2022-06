Lacco Ameno. Istituita la commissione mensa

Come è noto il comune di Lacco Ameno sta affrontando non poche difficoltà nel mettere a disposino scuole e spazi scolastici dopo il grandi errori e le mancate decisioni del post sisma 2017. In ogni caso l’Amministrazione comunale di Lacco Ameno provvede all’individuazione dell’operatore economico per l’organizzazione del servizio a domanda individuale di refezione scolastica a favore degli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella”.

In tal senso lo scorso anno si è proceduto all’affidamento diretto, tramite il sistema MePA, del Servizio di fornitura dei pasti per la refezione scolastica per gli alunni alla ditta “Terra Mia di Giovanna Pilato”, con sede in Barano d’Ischia.

In questo 2022l’Istituto Comprensivo “Vincenzo Mennella” ha comunicato l’inizio del servizio di refezione scolastica per il giorno 9.03.2022.

In quella data è stato tra l’altro stabilito “… Il Comune provvederà alla istituzione di una Commissione paritetica composta da un delegato del Sindaco, da un rappresentante designato dal Dirigente Scolastico e da tre rappresentanti dei genitori degli alunni all’uopo designati, incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura dei pasti e la funzionalità del servizio. La Commissione avrà libero accesso per ispezioni e verifiche al punto di cottura …”;

Tra nomi indicati dall’istituzione scolastica e nomi indicati dalla politica questi i nomi dei membri: Stoppiello Diego Delegato Sindaco; Costagliola Di Fiore Maria Libera; Rappresentante Dirigente Scolastico; Speranza Alessia Rappresentante Genitore; Del Deo Anna Rappresentante Genitore; Iacono Federica Rappresentante Genitore.

Come si legge agli atti “la Commissione mensa è un organo di informazione e consultazione senza poteri e/o funzioni di tipo decisorio o vincolante. Tale Commissione esercita, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e nell’interesse dell’utenza, un compito di vigilanza e di controllo sulla qualità e quantità dei cibi somministrati agli alunni in riferimento alle vigenti tabelle dietetiche.

Ha un ruolo di collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale e di consulenza per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di erogazione del servizio“. Inoltre la Commissione Mensa decide autonomamente il calendario delle attività, le date delle riunioni ed ogni altra iniziativa di sua competenza. Si riunisce tutte le volte che lo riterrà necessario nei locali messi a disposizione dal Dirigente Scolastico.