Lacco Ameno, indagini geognostiche da eseguire in località Mezzavia

Ida Trofa | Affidate le indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto presentato dal Comune di Lacco Ameno per la “Riqualificazione del campo di calcio in Via Pannella” per un importo complessivo pari ad € 480.499,89.

Il progetto è stato affidato lo scorso settembre all’ing. Luigi Monti con l’incarico della “Progettazione definitiva-esecutiva, e direzione lavori dell’intervento di riqualificazione del campo di calcio in via Pannella”. Il progettista incaricato ha richiesto sempre sul finire di settembre l’esecuzione di indagini diagnostiche trasmettendo un Computo Metrico Estimativo dal quale si stima un importo per le indagini necessarie pari ad € 4.864,33. A stretto giro, ancora a Fione settembre, l’UTC ha fatto richiesta di disponibilità ad eseguire le indagini richieste dal progettista, alla società “Istemi s.r.l.” con sede in Mercato San Severino in Salerno.

Il 06 ottobre 2020 la società “Istemi s.r.l.” ha comunicato la sua disponibilità ad eseguire l’appalto offrendo un ribasso del 1% sull’importo del computo metrico di € 4.864,33 per un importo offerto pari ad € 4.815,69 trasmettendo contestualmente la documentazione richiesta dall’UTC lacchese per procedere all’affidamento dell’incarico. La spesa di € 5.875,14 è stata imputata in bilancio e l’afidamento effetuato e registrato dal Responsabile del III Settore D’Andrea Vincenzo.