Lacco Ameno, il voto è un sentimento… e l’amministrazione una relazione. La guerra della “comare”

Il voto è un sentimento. Giacomo Pascale ha fatto di questo slogan un vero e proprio “state of mind”. Lo ha ripetuto talmente tante volte che ormai è noto a tutti. Quello che non ha ancora detto è che dopo il voto, come accade sempre, tra l’altro, c’è da gestire l’amministrazione dell’ente per cui si viene eletti. Ed è così che il sindaco, con gli atti e non con le parole, ne ha coniato un altro: “l’amministrazione è una relazione”.

Ora, che questa relazione sia legittima, aperta, fluida, nascosta, segreta o impossibile è un fatto random che dipende dai casi.

Ma veniamo alla storia che si ripete come in loop. Nei box che arricchiscono questa pagina potrete leggere due nuovi avvisi molti particolari banditi dal comune di Lacco Ameno. Il primo è quello per una promozione verticale in seno al comando vigili, il secondo, invece, è un allargamento dell’ufficio di staff del sindaco.

Due manovre non tanto distanti da quelle che si leggono, spesso in questi periodi, sugli altri albi pretori dei nostri comuni e che non dovrebbero fare particolarmente scalpore se non investissero, invece, una riflessione sul modo di amministrare Lacco Ameno e su come certe valutazioni vengono effettuate.

Le due procedure, diverse tra di loro, hanno una stessa origine: partono da una relazione. Che questa sia di stima, di infatuazione, di fiducia, di amore o di opportunità politica è un fattore che lasciamo alle accoppiate casuali che si possono fare tra le parole.

Prima di arrivare alla sostanza e ai destinatari di queste procedure – facilmente prevedibili – dobbiamo riavvolgere i nastri della politica lacchese.

Nei mesi scorsi, vi abbiamo già raccontato della vicenda SUAP e che vedeva Valeria Chiocca, una vigilessa che Giacomo Pascale voleva a capo dell’ufficio per le attività produttive dell’ente di Piazza Santa Restituta. Un modo per scalzare l’ingombrante e poco utile (adesso!) Raffaele Monti.

Quando si avviò la procedura, però, le proteste di Monti (e della Galano) fecero naufragare l’avviso pubblico e non se ne fece nulla. Ma come dicevamo in apertura, il loop per arrivare a certe a determinazioni non si era stoppato. E dopo diversi e complessi conciliaboli comunali, Pascale dovette fare un passo indietro. Ma solo temporaneo.

Passano le settimane e Giovan Giuseppe Zavota trona alla carica per la sua Imma. Questa sofferenza in trasferta doveva finire. Si prepara un’altra apertura per far avvicinare la Iacono ma c’è un problema di “livello superiore”. Se si può fare il braccio di ferro con Raffaele Monti, con Lucrezia Galano si deve andare con maggiore circospezione. Il sindaco ombra (e mente) del comune di Lacco Ameno e le sue pretese vanno considerate più di quelle dei consiglieri comunali. Pascale e Zavota sanno bene contro chi mettersi. E allora tramonta l’idea di portare un altro “D” alla torre di Piazza Santa Restituta. Una scelta, tra l’altro, osteggiata dalla stessa maggioranza di Pascale e che il sindaco ha “chiuso” con la scelta dello staff. Una scelta, lo ricordiamo ai lettori, che a Lacco Ameno è sempre stata nella esclusiva facoltà del primo cittadino. Della serie: voi dite no? E io la nomino da solo…

Capito l’antifona, i due amministratori lacchesi escogitano il piano che si legge dal PAIO appena approvato e dai due avvisi pubblici che pubblichiamo a lato.

Lo schema è semplice: se Valeria non può passare al SUAP, allora deve restare come vice di Raffaele Monti e con il livello giusto per succedergli. La Chiocca, unica dotata di laurea, deve diventare D””. E così parte l’avviso per la promozione verticale. Una decisione, queste, assunta alcune settimane fa dopo un violento scontro nella stanza del sindaco di Lacco Ameno proprio con il comandante dei vigili di Lacco Ameno che al termine dello scontro deve ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale Rizzoli. Al confronto dai toni più che accesi parteciparono anche Carla Tufano e Ciro Calise, i due assessori che non hanno votato – manco a farlo apposta – l’adozione del nuovo piano.

Un piano che consente al sindaco di portare a casa la sua relazione con Valeria Chiocca e all’assessore Zavota di non vedere più Imma partire la mattina presto (o lui andare in terre ferma), anche se deve essere assunta con un contratto “C”. Ma è una questione di tempo, considerate le progressioni verticali.

Il dato politico, in tutto questo, è la gestione dei dipendenti. Una manovra, questa varata dal tridente della giunta (Pascale, Zavota, Mennella), che ha suscitato – come non mai – un vespaio tra tutti gli altri lavoratori dell’Ente di Piazza Santa Restituta. Un quadro a tinte scure che si aggiunge al mal di pancia che non hanno digerito i dirigenti accusati e non avvisati per la questione porto o quelli che solo grazie ai propri avvocati, hanno salvato la pelle da accuse rimediate grazie alle pressioni ricevute dai delegati.

Ma la crisi del palazzo è più profonda ed emerge, in tutta la sua gravità, se si collezionano i vari pezzi del racconto. Un racconto che non può non essere preso in considerazione se non si tengono in debita evidenza, appunto, le relazioni.

A Lacco Ameno, ed è bene dirlo, il comune va in tante direzioni. Tante direzioni quanto tante teste la mattina hanno “potere”.

È chiaro che Carla Tufano e Ciro Calise, con il loro non votare la delibera di giunta famosa, hanno spostato la linea di Raffaele Monti. Una linea che disegna (o completa) il percorso per portare Loredana Calise a poter ricoprire il ruolo di successore al comando vigili. Una linea costellata di relazioni “sempre al massimo” e di un andamento lento in attesa che la Calise potesse aggiungere al suo cognome il suffisso Dottoressa. Questo piano, avallato dalla Tufano e da Calise, però, non coincide con quello di Pascale che, di fatto, ha velocizzato i tempi e creato le condizioni per spingere la Chiocca a poter ricoprire sia un ruolo dirigenziale sia quello di vicecomandante.

Per dirla tutta e per tornare allo scontro che ha poi visto Monti ricorrere alle cure mediche, il piano originario di Pascale, ovvero portare la Chiocca al SUAP è saltato quando Monti aveva rilanciato invocando la norma che, ad esempio, ha fermato alcune scelte di Stani Verde a Forio.

Se la Chiocca avesse partecipato al bando per il SUAP avrebbe, poi, dovuto lasciare definitivamente la sua posizione da vigile urbano. Una condizione rilevata da Monti e che ha fatto saltare il banco perché Valeria non vuole lasciare la divisa.

Ma al netto di chi sarà il prossimo comandante dei vigili, Lacco Ameno come vuole essere amministrato in questo modo? Come può un ente andare avanti con la giunta spaccata e con gli uffici che remano contro l’amministrazione? Per non parlare, poi, dei conflitti di interesse o degli interessi personali dei singoli consiglieri sulle singole vicende giudiziarie.

Questo caos avrà sicuramente un riflesso su quelli che saranno i servizi resi al cittadino e su come la macchina amministrativa affronterà le sfide che coinvolgono le vite dei cittadini. Senza voler rimarcare le questioni più calde come il porto, come la nettezza urbana o quelle che puniscono i più vicini a Domenico De Siano come accadrà, a breve, con la società di pallavolo, dove sta andando a sbattere il comune di Lacco Ameno?

Un comune senza scuole decenti, con il Liceo che cade a pezzi, con il Principe di Piemonte che sembra una “fabbrica di San Pietro” e che in questi giorni è sempre più sporco può non si può permettere di affrontare anche la guerra delle “commare”. Non lo può fare per opportunità politica, non lo può fare per decenza e, soprattutto, non se lo può permettere perché in ballo c’è la vita stessa dei lacchesi.