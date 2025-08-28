Lacco Ameno, il paese dei topi e dei turisti che scappano

Denunce dei turisti, interventi della polizia e dell’ASL, video virali in piazza: l’emergenza igienica travolge l’immagine del comune e mette sotto accusa l’amministrazione Pascale

Le condizioni igienico-sanitarie di Lacco Ameno tornano al centro delle cronache con episodi che non possono essere liquidati come incidenti isolati. L’immagine del comune, già messa a dura prova dalle difficoltà di vivibilità in alcune zone tanto da richiedere alla prefettura l’applicazione della “zona rossa”, viene oggi oscurata da una questione che tocca direttamente la salute pubblica e il decoro urbano: la presenza di topi in zone nevralgiche del paese.

Nella giornata di ieri, in località Fundera, l’allarme è scattato dopo la protesta di un gruppo di turisti ospiti in un albergo della zona. Secondo quanto denunciato, tra le camere e gli spazi comuni sarebbero comparsi roditori, costringendo i visitatori a interrompere anticipatamente il soggiorno e a presentare formale segnalazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti coordinati dal vicequestore Ciro Re e i tecnici dell’ASL, raccogliendo la denuncia e avviando le prime verifiche. La vicenda, riportata anche da altri organi di informazione locale, ha avuto come immediata conseguenza dell’ennesimo contenzioso tra turisti e operatori del settore.

Se Fundera piange, piazza Santa Restituta non ride. Un video circolato nelle ultime ore mostra un topo aggirarsi indisturbato nella piazza simbolo di Lacco Ameno, luogo di ritrovo per residenti e turisti. La scena, ripresa da diversi cittadini e villeggianti, ha suscitato indignazione e preoccupazione, alimentando la sensazione diffusa di un’emergenza fuori controllo.

La responsabilità, secondo l’opinione pubblica, ricade sull’amministrazione comunale, accusata di non garantire interventi di derattizzazione efficaci e costanti. La mancata prevenzione, sottolineano molti, non solo compromette l’immagine turistica del paese, ma espone anche la popolazione a rischi sanitari.

Le due storie – i turisti costretti ad abbandonare un hotel e il roditore immortalato nel cuore del centro – si intrecciano in un unico filo conduttore: la percezione di un paese abbandonato a sé stesso sul fronte dell’igiene urbana. Un allarme collettivo che punta il dito direttamente verso il sindaco Giacomo Pascale e la sua amministrazione, chiamati ora a dare risposte concrete a una comunità che si scopre più vulnerabile e a un tessuto economico, quello turistico, che non può permettersi di essere minato anche da questa emergenza.