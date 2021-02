Lacco Ameno, il giorno dei giudizi. Fascia sospesa per Pascale: si attende il responso del Consiglio

Il 23 febbraio verrà ricordato come il giorno dei giudizi. Il Consiglio di Stato ha analizzato l’appello di Domenico De Siano avverso la sentenza del TAR che aveva confermato Giacomo Pascale quale sindaco eletto di Lacco Ameno.

Il TAR Campania, invece, ha emesso due ordinanze che sono cruciali per commentare la qualità amministrativa del governo Pascale.

La prima è avverso la vicenda che vede protagonisti i nonni del consigliere comunale Dante De Luise e la famosa questione “Ciannelli”. L’altro caso caldo, non riguarda direttamente il comune di Lacco Ameno ma attiene all’ordine di demolizione emesso dal Comune di Forio avverso gli stessi reati per cui il comune di Lacco Ameno non ha mosso un dito.

Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal Bar Ristorante Stabilimento Marino e Termale San Montano S.R.L. che ora, dovrà provvedere all’esecuzione dell’ordinanza del comune di Forio e demolire quanto indicato. Il possibile appello al Consiglio di Stato, lo ricordiamo, non blocca l’esecutività della pronuncia del Tar. Anche in questo caso è necessario leggere quanto disposto dal Tribunale per avere una visione più completa della vicenda.

E passiamo al terzo caso legato alle valutazioni dei giudici: la fascia tricolore del comune di Lacco Ameno.

Ieri mattina, come ampiamente annunciato, il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello del senatore Domenico De Siano per la modifica della sentenza del TAR Campania che aveva confermato il risultato elettorale e la conseguente elezione di Giacomo Pascale.

L’udienza, iniziata alle ore 11.00 in remoto è durata circa 30 minuti. Abbiamo chiesto all’avvocato Gino di Meglio un commento: «Sono soddisfatto della discussione odierna, il Presidente – ci ha detto il legale di De Siano – ha dato ampio spazio ai difensori delle parti. Ho insistito in via preliminare perché il Collegio disponga una istruttoria per la verifica delle schede contestate sia dall’appellante principale che dagli appellanti incidentali. Auspico che venga accolta la richiesta che consentirebbe di fare chiara e definitiva luce sulla vicenda elettorale che ha interessato il Comune».

Lacco Ameno resta col fiato sospeso per i prossimi due o tre giorni. E’ infatti questo il tempo necessario affinché i Massimi Giudici amministrativi emettano il proprio verdetto.