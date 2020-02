Lacco Ameno, il Commissario ordina misure di igiene minima fino al 10 marzo

Ida Trofa | Attenzione massima sulla questione Coronavirus. Il commissario prefettizio alla reggenza del comune di Lacco Ameno, Simonetta Calcaterra, ha emanato una disposizione interna nel merito dell’infezione da covid-19 evidenziando le misure precauzionali da tenere in materia di prevenzione e protezione del personale e dell’utenza comunale in relazione all’emergenza da coronavirus e in attesa di aggiornamenti da parte del Ministero della Salute e della task force istituita presso la Regione Campania.

La Calcaterra raccomanda di mettere in atto tutte le misure precauzionali e di protezione personale per contrastare forme di rischio da contagio nel luoghi dell’ufficio comunale. Indicazioni che hanno valore per 15 giorni, fino al 10 marzo, salvo ulteriori info e provvedimenti.

Si tratta di misure grosso modo inerenti l’igiene minima, sia personale sia dei luoghi di lavoro, come lavarsi frequentemente le mani, porre attenzione all’igiene delle superfici, evitare contatti stretti e protratti con persone affette da sintomi influenzale, evitare negli uffici di ricevere con un pubblico sovraffollato, assicurare la frequente areazione degli stessi ambienti, mantenere una distanza di 1,5 metri dall’utente.

La Calcaterra ha già provveduto ad incaricare l’impresa affidataria di procedere ad un’accurata pulizia disinfezione dei locali e delle superfici mediante l’utilizzo di candeggina e di dotare la struttura di un distributore di disinfettante per le mani.

Inoltre, al fine di garantire la salute pubblica e pretendo la diffusione del virus sulla base delle indicazioni del ministero della salute, rappresenta che, in presenza di sintomi anche lievi il personale dovrà evitare di andare direttamente alle strutture di pronto soccorso dovendosi invece rivolgere telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112, al numero verde 1500 del citato ministero della salute. Viene inoltre suggerito di assumere ogni misura di prevenzione necessaria.