Lacco Ameno. Il 30 novembre nuovo consiglio comunale. Sarà in remoto

Lacco Ameno: Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 30.11.2020, alle ore 18,30 ed in seconda convocazione il giorno 2.12.2020, alle ore 18,30 in modalità a distanza.Il sindaco Giacomo Pascale ha convocato la seduta del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno con ben 9 punti in trattazione:1. Salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2020/2022;2. Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al d. lgs. n. 118/2011. Presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2019;3. Art. 194, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.4. Art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei confronti della società “Nettuno – Lavori Subacquei s.a.s.”;5. Art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei confronti della società “Federico Trasporti s.r.l. s.r.l.”6. Art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei confronti della società “Fido & Felix s.r.l.”;

7. Art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei confronti della società “Fantasy Tours s.r.l.”;8. Art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 267/2000. Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei confronti del dott. Giuseppe Monti;9. Ambito N13. Presa d’atto coordinamento istituzionale seduta del 06.11.2020. Regione Campania, D.G.R. n. 504 del 02/08/2018, d.g.r. n. 897 del 28/12/2018, decreto n. 481 del 16/07/2020. Approvazione prima annualità piano di zona triennale in applicazione del IV piano sociale regionale 2019 – 2021, piano di attuazione locale (PAL) per la programmazione delle risorse della quota servizi del fondo povertà annualità 2019. Approvazione schema accordo di programma per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi sociali e socio-sanitari.Per la videoconferenza verrà utilizzata la piattaforma TEAMS. I signori Consiglieri sono invitati ad effettuare l’accesso alla piattaforma tramite tablet, smartphone, notebook e/o personal computers entro le 18,25 dei suindicati giorni e a rispondere alla convocazione che giungerà sul proprio dispositivo secondo le istruzioni e modalità già comunicate con precedente nota prot. n. 11234 del 6.11.2020.La seduta del Consiglio Comunale sarà registrata e visibile sul sito istituzionale.