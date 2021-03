Lacco Ameno. Il 17 marzo in consiglio comunale. Il primo dopo la “freddura” del consiglio di stato

Ida Trofa | Lacco Ameno. Convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 17 marzo 2021 alle ore 18:30 ed in seconda convocazione il giorno 18 marzo alle ore 12:00 in modalità a distanza. Il primo consiglio dopo la sentenza, una freddura piuttosto, del consiglio di stato che tiene in bilico il voto e la politica locale. La seduta si terrà in modalità a distanza secondo il regolamento adottato il 17 marzo del 2020 e secondo le vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio da covi d’19.

Cinque i punti all’ordine del giorno più le integrazioni di una seduta che si preannuncia ricca di retroscena dalle modifiche imposte alla TARI, sino al nuovo statuto. Il civico consesso lacchese discuterà cosi l’approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; ancora la presa d’atto del PEF Tari per l’anno 2020 e le determinazioni in merito al conguaglio (ricorderanno i lettori la grande contesa e le denunce politiche tra maggioranza ed opposto e nel merito); ancora l’approvazione del piano triennale delle consulenze di incarichi di studi e ricerche per il triennio 2021 2023; la verifica quantità e qualità di aree edificabili destinate alla residenza e all’attività produttive; la deliberazione di giunta comunale numero 11 del 2 febbraio 2021 ad oggetto l’adozione dello schema di programma biennale degli acquisti di beni servizi per il periodo 2021/2022 del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021.

Per quanto riguarda le integrazioni al consiglio comunale il relativo ordine del giorno è integrato in prima e in seconda convocazione in modalità a distanza con un ulteriore argomento che riguarda la modifica dello statuto comunale, ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Per la video conferenza verrà utilizzata la piattaforma Teams. Al fine di garantire la identificazione il segretario del sindaco parteciperanno al consiglio contemporaneamente dalla sede comunale.