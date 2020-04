Lacco Ameno.Igienizzazione delle sedi stradali il 14 aprile

Il 14 aprile prossimo alle ore 15,00 verrà effettuato, con personale e mezzi dei Vigili del Fuoco, su disposizione della Prefettura di Napoli e in coordinamento con l’Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno, un intervento straordinario di sanificazione delle strade cittadine, nell’ambito delle misure messe in campo per il contenimento del contagio da Covid-19.

La cittadinanza è stata invitata a non praticare le vie urbane durante l’igienizzazione, al fine di agevolare la rapida conclusione delle operazioni.