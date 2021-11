Lacco Ameno. Ieri il primo consiglio comunale in presenza con la Presidenza de Luise

Si è tornati, ieri, in consiglio comunale a Lacco Ameno. Il primo consesso in presenza dopo l’emergenza Covid tra gli uffici comunali e il primo con il nuovo istituto del presidente del consiglio comunale con la regia di Dante De Luise ben sostenuto, nella sua prima uscita live, dalla voce fuori campo del sindaco Giacomo Pascale.

Caldo anche il tema della segreteria generale vacante da tanti, troppi mesi, e affidata sin qui all’esperienza della dottoressa Mariagrazia Loffredo e da ieri, come anticipatovi dalle nostre pagine, affidato alla professionalità del dottor Andrea Pettinato.

La seduta del civico consesso si è tenuto presso la sala del consiglio comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale e il pubblico è stato ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno della sala consiliare.

Il consiglio si è riunito per discutere ben otto argomenti: Relazione in merito ai lavori della commissione consiliare nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29.9.2021 per lo studio della problematica in merito alle demolizioni. Indirizzo in merito alle facoltà previste dall’art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001. Approvazione regolamento comunale per l’assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale;art. 194, comma I, lett. a) del D.Lgs. 267/00.

A seguire il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Punto, questo, rinviato in assenza del parere del revisore dei conti. Ancora la discussione sulla riscossione coattiva entrate comunali — attività di supporto per efficientamento strategico dell’ufficio tributi attraverso l’implementazione e l’internalizzazione del sistema e dell’attività di riscossione e l’avviso delle procedure di recupero coattivo delle entrate dell’ente — Atto di indirizzo. Al quarto punto l’ approvazione regolamento generale delle entrate comunali. Nello specifico gli amministratori hanno dibattuto sull’obbligo della fideiussione. Ovvero, il governo Pascale ha abolito la richiesta di Fidejussione per chi ha un debito superiore ai 50mila €. In ciò trovando la contrarietà degli oppositori che temono il rischio di fuga dei debitori: “Eliminarla costituisce un rischio“ lo ha sostenuto il senatore Domenico De Siano che ha invitato il consesso, senza esito, a soprassedere sulla approvazione attesi i rischi di perdere gli importi, scaricando poi i costi degli omessi pagamenti sulla comunità.

Per De Siano “Serve una ulteriore approfondimento”. Poi è stato il momento dell’approvazione regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art. 15 ter del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 così come modificato dalla legge di conversione 8 giugno 2019, n.58. In coda l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2022-2026 (una “gara“ sin qui andata sempre deserta): approvazione schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara: ancora la variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000; e infine l’approvazione regolamento “DE.CO. (Denominazioni Comunali) per la tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali e schema di convenzione.

Ha destato ammirazione e attenzione il nuovo look istituzionale della sala consiliare, dotata di segna posto nominali, materiale di cancelleria e documenti personalizzati per ogni membro del consesso. Una traviata di “stile“ nel solco del nuovo percorso tracciato con la nomina del predirete del consiglio. Una personalizzazione affidata per poco più di 900 euro alla storica società La Commerciale. Un tocco che ha carpito l’attenzione degli astanti (segno di civiltà) meritando il plauso (in parte ironico) di consiglieri di maggioranza e opposizione. Qualcuno temeva di finire “sui giornali per questa stronzata” testuali parole di un esponente di governo. Questioni di punti di vita e scommesse, azzardate. E forse da parte di chi, evidentemente, mal le tollera…