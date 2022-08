Lacco Ameno, grane da gare anche per la NU. I soliti problemi…

Soliti problemi, solite situazioni poco chiare, anzi con molte zone d’ombra. E l’ultima gara per l’affidamento del servizio di nettezza urbana indetta dal Comune di Lacco Ameno non fa eccezione. Gli appalti pubblici si sa finiscono troppo spesso nell’occhio del ciclone e proprio il settore della N.U. ha riservato nel passato non poche grane ai responsabili non solo del Comune del Fungo.

Stavolta una delle imprese concorrenti a quanto pare è rimasta particolarmente “insoddisfatta” da come sono andate finora le cose. Lamentando quelle che ritiene irregolarità vere e proprie. Difficoltà di ogni genere nell’espletamento della gara, che oggigiorno presentano anche aspetti diversi rispetto al passato. Come è noto, negli ultimi anni le procedure vengono portate avanti per via telematica. Una modalità, questa, che favorisce le “brutte sorprese” con l’impossibilità magari di connettersi e restando in pratica “oscurati”. O rilevando lacune che al momento non è possibile colmare. E a questo punto scatta la domanda: a causa di reali e imprevedibili problemi tecnici o per altri motivi? E’ quanto evidentemente accaduto nel caso di Lacco Ameno, dove anche in altri settori le gare d’appalto sono state particolarmente “sofferte”.

A questo punto uno dei concorrenti mette in dubbio la correttezza della procedura e vuole vederci chiaro, visto che in un appalto del genere tutto dovrebbe essere fatto rispettando pedissequamente le regole. Ma la storia di certe gare bandite sull’isola è ricca di episodi controversi, interventi della magistratura sia penale che amministrativa e polemiche a non finire. Al momento la ditta concorrente che ha sollevato il problema ha richiesto copia di entrambi i verbali di gara delle sedute pubbliche telematiche e le videoregistrazioni degli stessi verbali.

Una vicenda che probabilmente è destinata a produrre degli strascichi, salvo che il caso non si “sgonfi”, rientrando le anomalie riscontrate nei soliti “errori” che poi vengono corretti…