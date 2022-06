Lacco Ameno. Giacomo Pascale ridistribuisce le deleghe di Calise e Monti 

Ci ha pensato bene prima di rimescolare le carte al tavolo della maggioranza Giacomo Pascale. Dopo lunghe settimane di meditazione, il sindaco di Lacco Ameno ha studiato l’ultima mossa, ridistribuendo le deleghe lasciate da Giacinto Calise e Piero Monti ai suoi consiglieri comunali. Una ridistribuzione destinata ai suoi fedelissimi, frutto delle recenti dimissioni e degli a the al gruppo di maggioranza in primis dell’assessore Giacinto Calise ed ancora del consigliere Piero Monti. Il decreto sindacale è il numero 14 e fonda sulle dimissioni di Giacinto Calise da assessore e il suo allontanamento dalla maggioranza insieme a Pietro Monti, coi due che hanno formato un autonomo gruppo consiliare. Il provvedimento firmato dal primo cittadino Giacomo Pascale ha disposto la redistribuzione delle deleghe in precedenza affidate a Calise quali turismo, spettacolo, grandi eventi, bilancio e a Monti che si era occupato di politiche cimiteriali, edilizia privata, urbanistica e trasporti. Il nuovo scacchiere di competenze vede questa suddivisione: a Carla Tufano va il “turismo e la programmazione negoziata“ a Ciro Calise restano le “politiche cimiteriali“ a Dante De Luise vengono affidati i “tributi“, mentre a Giovanni De Siano viene consegnato il “bilancio e programmazione“, a Carmela Monti vengono distribuite le responsabilità su “eventi e manifestazioni“, a Giovangiuseppe Zavota l’importante affidamento della “edilizia privata e pubblica“ a Leonardo Mennella sono attribuiti i “trasporti“.