Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana senza acqua. Un grave guasto EVI

L’EVI spa informa che, nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, si è verificato un grave guasto ad una condotta adduttrice idrica sita in località Borbonica, nei pressi delle “Ventarole”.

Un guasto scaturito dai lavori per la realizzazione della fibra. Una trivella ha perforato la condotta.

Tecnici ed operai sono accorsi subito sul posto e si è dato avvio ai lavori non stop di scavo e sistemazione i quali, se necessario, proseguiranno anche durante la notte. Tuttavia si è reso necessario chiudere l’erogazione. Per questo motivo, si registreranno difficoltà di approvvigionamento per i territori che ricadono nei Comuni di Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana.