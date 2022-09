Lacco Ameno festeggia il post elezioni politiche con l’ultima seduta di consiglio comunale

Ida Trofa | Post elezioni politiche caldissimo in tema di bilanci e conti pubblici per Lacco Ameno. È stato convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 settembre 2022, alle ore 14,30 ed in seconda convocazione il giorno 28 settembre 2022, alle ore 14,30. La seduta si terrà presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale c sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale affrenerai il covid 19. Ben nove i punti previsti all’ordine del giorno. Quasi tutti in tema di bilancio, armonizzazione dello stesso, debiti fuori bilancio ed infine la stipula della convenzione per la segreteria comunale.

Si parte con al primo punto la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 130 in data 12.09.2022 adottata ai sensi dell’art.42. comma 4 e dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Al secondo punto dell’odg la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata ai sensi dell’art. 175 c. 2 del d.lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024., Il punto 3 è dedicato alla armonizzazione dei sistemi c degli schemi contabili dl cui al d.lgs. n. 118/2011. In ciò c’ò la presa d’atto della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato 2021 (comuni sotto i 5.000 abitanti) (art. 1, c. 831, legge dl bilancio 2019). A seguire secondo l’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/00.

Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Sentenza T.A.R. Campania-Napoli n. 1974/2010. Ancora debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive: Sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n. 101/2012 del 29.02.2012; Decreto ingiuntivo n. 140/2020 del 14.12.2020; 7. art. 194, comma I, lett. a) del D.lgs. 267/00; Sentenza G.d.p. Ischia n. 712/21; Sentenza Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia n. 101/2012 del 29.02.2012; Decreto ingiuntivo n. 140/2020 del 14.12.2020; Sentenza G.d.p. Ischia n. 712/21; Sentenza Tribunale di Napoli n. 3246/2022. In ultimo ma non per ultimo è prevista l’approvazione dello schema di convenzione di Segreteria tra i Comuni di Lacco Ameno (NA) e Marzano di Nola

(AV) per il prosieguo della collaborazione con il dottor Andrea Pettinato.

Come informa il presidente del Consiglio Dante De Luise: “Il pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno della sala consiliare”. Lacco Ameno festeggia così, il voto con l’ultima seduta di consiglio comunale in tema di contabilità e pubbliche casse.