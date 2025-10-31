Lacco Ameno, esumazione shock al cimitero: si cerca la verità su una paternità nascosta

Mattinata movimentata al cimitero di Lacco Ameno. Sembrava la scena di un film, di quelli in cui la polizia delimita l’area e invita tutti a restare lontani. Solo che non si trattava di finzione, ma di un episodio realmente accaduto ieri mattina al cimitero comunale di Lacco Ameno, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno presidiato l’ingresso per consentire un’esumazione disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una delicata indagine familiare.

Una mattinata insolita per l’isola, che non aveva mai assistito a un’operazione del genere. La scena ha colto di sorpresa i presenti, compresi alcuni operai impegnati in un cantiere all’esterno del camposanto, e diversi curiosi che si sono fermati a osservare da lontano le manovre. In pochi minuti, il cancello è stato chiuso e il personale specializzato, insieme agli agenti, ha dato inizio alle procedure di apertura della tomba per il prelievo di campioni biologici.

Alla base di tutto c’è una vicenda che intreccia eredità, sentimenti e segreti di famiglia rimasti nascosti per decenni. Un uomo, ritenuto “figlio naturale” del defunto sepolto nel cimitero di Lacco Ameno, ha chiesto l’autorizzazione al tribunale per eseguire un esame del DNA e accertare la propria discendenza. Il presunto padre, morto anni fa suicida e senza figli riconosciuti, non avrebbe mai formalizzato il legame, pur avendo, secondo alcune testimonianze, riconosciuto in vita quel giovane come proprio figlio.

Tutto, al momento, resta da accertare, ma secondo alcune voci che da Monte Vico fino a Piazza Santa Restituta si rincorrono con la solita disinvoltura isolana, la madre del richiedente, all’epoca dei fatti, sarebbe stata sposata con un altro uomo. Una circostanza che, se confermata, potrebbe spiegare il lungo silenzio che avrebbe avvolto la vicenda per anni, forse per evitare scandali in un tempo in cui certe verità si seppellivano più facilmente delle persone.

C’è chi mormora che solo dopo la morte del marito la donna avrebbe confidato tutto al figlio, spingendolo infine a cercare nella scienza quella verità che la vita aveva negato.

L’esumazione, avvenuta in un contesto di grande riservatezza, ha attirato inevitabilmente l’attenzione di chi passava nei pressi del cimitero. La presenza della Polizia di Stato, il via vai dei tecnici, le caute operazioni all’interno del campo santo hanno alimentato curiosità e domande.

Un evento del tutto inedito per Lacco Ameno e, più in generale, per l’isola d’Ischia: un’esumazione finalizzata a un accertamento di paternità non si era mai vista prima.

Ora gli esiti del test genetico, che saranno affidati a un laboratorio specializzato, dovranno dire l’ultima parola su una vicenda che unisce il dramma privato di una famiglia al rigore della legge. Una storia che attraversa generazioni e che, dal silenzio di una tomba, cerca la voce della verità.