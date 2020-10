Lacco Ameno. Ecco il primo consiglio comunale firmato Pascale 2.0. La convocazione ad un anno esatto dalla sfiducia

Ida Trofa | Arriva ad un anno esatto dalla sfiducia e dallo scioglimento del consiglio comunale, la Convocazione di Consiglio Comunale a Lacco Ameno. 14 ottobre 2019-14 ottobre 2020, Giacomo Pascale firma il ritorno.

Un anno fa lo scioglimento del consesso per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri e la Caduta del sindaco, oggi la convocazione per l’insediamento e le nuove nomine ancora con Giacomo Pascale Sindaco.

Ed è cosi che con il Pascale 2.0 comincia l’amministrazione del nuovo/vecchio corso. Una amministrazione che si insedierà con in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 ottobre 2020, alle ore 18,30 e, in seconda convocazione, il giorno 23 ottobre 2020, sempre alle ore 18.30 presso la sala consiliare comunale.

E’ lo stesso Pascale, notoriamente legato ai simbolismi, ai moti scaramantici e all’idolatria del ritorno, a convocare il civico consesso per discutere i 5 canonici punti all’ordine del giorno. Ovvero:

1. Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di ciascuno dei Consiglieri Comunali. Convalida degli eletti;

2. Giuramento del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale della nomina del Vicesindaco e degli Assessori nonché del conferimento di deleghe per specifici affari e/o progetti a Consiglieri Comunali. Presa d’atto capigruppo consiliari;

4. Costituzione della Commissione Elettorale Comunale;

5. Presentazione delle linee programmatiche di mandato.

Lo svolgimento del Consiglio Comunale avverrà nel rispetto della vigente normativa anti-COVID-19 con obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherina) e mantenimento

della distanza di almeno un metro tra i partecipanti.

Il pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di

compresenze all’interno della sala consiliare.