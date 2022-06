Lacco Ameno. E venne il giorno del modulo scolastico. Forse

Ida Trofa | Dopo molti anni di lentissima discussione, di plateali contestazioni, di veementi e velenose polemiche politiche, alla vigilia del 5° anno dal terremoto di Ischia, mentre l’unico Istituto Scolastico di Lacco Ameno lotta per evitare lo spopolamento (decine di bambini trasferiti. Per il cui futuro e una serena istruzione le famiglie scelgono di trasferirli altrove, in scuole funzionali e funzionati con sedi degne), pare che il comune abbia, finalmente, trovato un accordo sul modulo scolastico per le scuole lacchesi. Alla buon’ora! Che l’elemento “sedi” sia stato il tallone di Achille del sindaco Giacomo Pascale nel post terremoto non è una novità. Dal diniego ai moduli emergenziali scolastici, al fallimento del fitto di strutture da destinare a scuola e fino agli errori di valutazione il giudizio sul mondo scuola di Lacco Ameno è presto tracciato.

Rifiutati, avversati, rispediti al mittente nel pieno dell’Emergenza sisma del 2017, oggi i moduli scolastici per dare spazi agli allievi del’IC Vincenzo Mennella sono il coniglio tirato fuori dal cilindro del Barone. Solo gli stolti non cambiano idea o quelli che fiutano un nuovo affare. Oggi, alla luce dei passi falsi amministrativi, si rispolverano le soluzioni del passato al doppio del costo e sulle spalle della comunità. Prima avrebbe pagato solo ed esclusivamente il terremoto e l’emergenza sisma con i suoi fondi di protezione civile.

Con Determinazione Reg. Gen. N. 422 del 01 giugno 2022, al termine di un summit interlocutorio con la ditta fornitrice, il comune di Lacco Ameno ha disposto il Servizio di noleggio di moduli scolastici prefabbricati per aule in dotazione all’istituto comprensivo statale Vincenzo Mennella attraverso il cofinanziamento con fondi comunali. Un’altra parte delle spese sarà sostenuta dalla Regione. Pensarci prima per non dogliarsi poi. Vero sindaco Pascale? Ma che importa, tanto a pagare è sempre Pantalone.

Fondi regionali

Alla base del “nolo scuole” c’è la deliberazione n. 403 del 22 settembre 2021. L’ultimo paracadute per uno sprovveduto governo locale, con cui la Giunta Regionale della Campania ha programmato le risorse di cui al “Fondo ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n.3 del 2017 e le residue disponibilità in materia di edilizia scolastica a valere sul FSC 2014-2020 per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, ammodernamento e connessione in rete degli edifici scolastici, di edilizia leggera e di investimenti in infrastrutture e attrezzature, volti anche a rendere gli ambienti più accoglienti e fruibili (spazi per le attività sportive, artistiche e ricreative, creazione di laboratori di settore etc.) oltre che tecnologicamente avanzati, privilegiando gli interventi su edifici scolastici in condizioni di emergenza legate alla messa in sicurezza, alla distribuzione degli spazi finalizzati al distanziamento fisico tra gli studenti e/o collocati nelle aree a maggior rischio di dispersione scolastica e/o a maggiore degrado sociale“. L’impegno, anche al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività in presenza.

Tra le operazioni finanziabili è presente l’intervento denominato IC Mennella – noleggio moduli scolastici prefabbricati per 4 aule – lotto I dell’importo di € 140.000,00 affidato per l’attuazione al Comune di Lacco Ameno, quale Soggetto Attuatore

Espletate le formalità burocratiche di rito, con Decreto della Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile n. 252 del 27 maggio 2022 c’è stata l’ammissione provvisoria a finanziamento dell’intervento che, alla modica cifra, si fa per dire, di poco meno di 158 mila euro, garantirà 4 aule agli allievi del Fungo. Complimenti!

Il cofinanziamento comunale

Poca cosa, ma abbastanza, per un ente in dissesto, rappresenta la quarta parte che dovrà sborsare il comune. Il quadro economico relativo al lotto I ammesso provvisoriamente al finanziamento della Regione Campania risulta essere complessivamente pari ad € 157.746,00 superiore di € 17.746,00 dell’importo finanziato di € 140.000,00. La maggiore somma di € 17.746,00 sarà garantita attraverso un cofinanziamento a carico del Comune di Lacco Ameno. È’ scritto agli atti del municipio.

Ammissione provvisoria

E non è detto che i moduli siano realtà e lo siano a breve, infatti, anche se si tratta di formalismi, in tal senso la Regione Campania (prot. n.284102 del 30/05/2022) ha dato comunicazione al Comune di Lacco Ameno dell’ammissione provvisoria al finanziamento e che specifica che “l’approvazione del quadro economico generale, riarticolato sulla base delle distinte fonti finanziarie, è rimandata all’acquisizione del provvedimento formale di copertura della somma cofinanziata da parte del Comune di Lacco Ameno di € 17.746,00”. Ad oggi il comune prende atto dell’ammissione provvisoria al finanziamento per un importo di € 140.000,00 affidatogli per l’attuazione e da atto che la maggiore somma, rispetto al finanziamento concesso, di € 17.746,00 sarà garantita attraverso un cofinanziamento a carico dell’ente pubblico. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. arch. Vincenzo D’Andrea. Insomma, se non è la soluzione immediata almeno gli assomiglia e giunge, purtroppo, solo a 5 anni da sisma che ha messo fuori uso le sedi principali dei centri di istruzione, determinando l’emergenza aule e scuole nel Cratere Sisma Ischia 2017. È, purtroppo, specie quando si parla di istruzione, non è sempre vero il detto: “Meglio tardi che mai”. Il tempo passa, i bimbi crescono e sono costretti (quando possono) a studiare altrove. Questo non è degno di un paese che anela a dirsi civile.