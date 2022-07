Lacco Ameno è sempre più “porto delle denunce”. Ancora scontro Perrella-Comune

Ida Trofa | Per il porto di Lacco Ameno è gara all’ultima denuncia. Quello dieri, giovedì, è stato un pomeriggio infuocato e, forse con sorpresa, all’ombra del Fungo. Durante lo svolgimento della gara per l’affidamento dei servizi per il porto, la Marina di Capitello scarl è stata messa, ancora una volta, off line. Stando alla denuncia (la seconda in pochi giorni) del suo amministratore, la commissione di gara che si trova a valutare solo due offerte (neanche a dirlo: quella di Giuseppe Perrella e quella della Marine Sub di Bacoli) avrebbe impiegato diverse ore per completare le operazioni. Certo è che mentre al municipio le luci sono rimaste accese ben oltre le 21.00 stando al report della seduta pubblica del 14/07/2022 il “sole” è calato alle 15.02. Dopo di che il buio sugli esiti della gara. Un “buio” che ha spinto Perrella a costretto, ancora una volta, a sporgere denuncia presso le autorità.

L’esposto reca i seguenti contenuti: “Alle ore 15:00, dalla piattaforma Tuttogare Lacco Ameno, è comparso il documento contenente i punteggi assegnati dalla commissione di valutazione inerente alle offerte tecniche dei due concorrenti ammessi alla fase finale della procedura. Con successiva comunicazione, ore 15.02, si rilevava, sia dalla piattaforma, che dalla pec, la comunicazione dell’avvenuta apertura della busta economica. La seduta pubblica, svoltasi telematicamente, non prevedeva la possibilità di interagire con il seggio di gara, essendo assente qualsivoglia collegamento audio-video” si legge nell’esposto.

“La seduta pubblica si è svolta senza che i partecipanti potessero visualizzare le operazioni di gara. Successivamente, il portale di gara riportava l’apertura della busta economica del secondo concorrente. In attesa della comunicazione del contenuto delle buste economiche (ribasso) il sistema di collegamento veniva interrotto senza che fosse comunicato l’esito della gara”

E, come si dice in questi casi, non finisce qui. Perrella rincara la dose e scrive fatti gravissimi.

“La criticità riscontrata veniva segnalata alla S. A. ed anche ai membri della commissione a mezzo pec alle ore 16:15. In allegato si riportano le videate apparse sulla piattaforma. Preme segnalare che il disciplinare di gara a tal proposito prevedeva la seguente procedura: 19.2 APERTURA DEL PLICO TELEMATICO BUSTA B) E BUSTA C) E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo precedente. La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente invito/disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20.1:a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19 e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria”.

Per l’amministratore unico la vicenda è chiara: “La procedura descritta non trova riscontro nella successione degli eventi. Nessuna comunicazione in tempo reale, come si presuppone debba avvenire in una seduta pubblica, è avvenuta, né tantomeno la piattaforma ha riportato in tempi ragionevoli (si tratta di due soli concorrenti, il calcolo del valore dell’offerta economica richiede pochi minuti)”.

Basterà questa volta un soccorso istruttorio per sanare l’inghippo? Ci sarà forse qualche ulteriore colpo di scena? Non ci resta che attendere…