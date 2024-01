Lacco Ameno e quell’amore di promozione “verticale” che crea malumori “orizzontali”

Ugo De Rosa | L’uso degli aggettivi del titolo potrebbe richiamare ad altre vicende, ma in questo caso, la manovra della maggioranza politica di Lacco Ameno che leggeremo tra poco sembra già aver essere stata indigesta per la maggioranza tecnica dello stesso Comune. La scelta di pescare una vigilessa e di affidarle il SUAP sembra, stando alle voci di “Radio Piazza Restituta”, sia una scelta indigesta a diversi funzionari dell’Ente. Avrebbe storto il naso sia uno con i “galloni” sulle spalle, sia la sindaco ombra. Se a tutto questo, poi, ci aggiungiamo lo sgambetto servito ghiacciato ad Alessandro Dellegrottaglie tenuto per mesi all’oscuro del siluro che gli aveva sparato contro la giunta e il processo fatto rimediare a Vincenzo D’Andrea il quadro di come si regge la maggioranza di Giacomo Pascale è completo. Della serie “Tienime, ca te tengo”.

LA DELIBERA

Il Comune di Lacco Ameno necessita di un funzionario per il VI Settore Suap ed Attività commerciali e ha così varato la procedura di selezione per una progressione verticale ordinaria di tipo comparativo tra le aree del personale dipendente per l’anno 2024.

Nella determina adottata dal responsabile del I Settore Affari Generali – Servizio Risorse Umane avv. Lucrezia Galano si richiama «il sistema di misurazione e valutazione della performance e sistema premiante del Comune di Lacco Ameno, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 3.3.2021», nonché «gli atti confluiti in contrattazione relativamente alla parte normativa del contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Lacco Ameno triennio 2023-2025».

La normativa in materia dispone: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

L’Amministrazione guidata da Giacomo Pascale con le delibere di Giunta di marzo e dicembre 2023 ha approvato e successivamente aggiornato la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025, prevedendo, tra le altre, «l’individuazione di una unità di personale a tempo indeterminato e pieno con profilo di Funzionario Amministrativo nell’ambito del VI Settore SUAP e Attività Commerciali, per implementare la funzionalità dei servizi inerenti il settore delle attività produttive, da coprire mediante progressione di una unità di personale già in servizio dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari previo bando come da disposizioni vigenti».

La Galano dunque prende atto degli indirizzi dell’amministrazione comunale, «che sollecita la tempestiva individuazione dell’unità di personale da impiegare nel VI Settore SUAP con procedura comparativa di progressione ordinaria tra le aree come per legge al fine di garantire il corretto funzionamento degli Uffici ricompresi nel Settore della Attività Produttive, nelle more del perfezionamento di tutti gli atti deliberativi previsti dalla normativa vigente».

Il relativo “Regolamento per le progressioni tra le Aree” è già stato approvato dalla Giunta sempre a dicembre scorso e contiene «i requisiti di partecipazione per l’ottenimento della progressione e gli elementi di valutazione per selezionare il personale meritevole ai fini della progressione».

Il responsabile del I Settore dunque, «all’esito dell’istruttoria condotta in base alla dotazione organica, alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata ed al sistema complessivo di valutazione vigente connesso al “piano della performance”», ha avviato la procedura «nelle more dell’adozione degli atti propedeutici, ivi compreso il Bilancio di Previsione 2024-2026».

La determina precisa che «l’Ente si riserva di prorogare il termine di scadenza dell’avviso pubblico o di riaprire il termine stesso, di modificare o integrare, nonché di revocarlo, per motivi di pubblico interesse».

La Galano ha dunque approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda per la procedura interna per titoli.

Nell’avviso vengono elencati i requisiti, tra i quali «essere dipendente a tempo indeterminato del comune di Lacco Ameno e avere un’anzianità di servizio nell’area immediatamente inferiore a quella cui appartiene il posto oggetto della procedura di almeno tre anni (alla data di scadenza della domanda di partecipazione) con contratto di lavoro a tempo indeterminato; possedere i titoli di studio previsto per l’accesso dall’esterno per l’Area; non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni che precedono l’indizione della procedura superiori al rimprovero scritto; avere conseguito valutazione positiva della performance in ciascuno dei tre anni precedenti». Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del 1 febbraio. Dopo la verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio Risorse Umane, la valutazione delle candidature verrà effettuata dalla apposita commissione e al termine di tale operazione verrà stilata la graduatoria di merito.