Chi fa da sé fa per tre… Non é solo un antico adagio, ma, come vedremo, a Lacco Ameno e precisamente in via Rosario, é diventata una necessità.

“La strada lastricata da sanpietrini – ci raccontano – presentava in alcuni punti avvallamenti e buche dovute alla mancanza degli stessi. Abbiamo atteso un intervento, ma, visto il moltiplicarsi delle cadute e dei “piccoli” incidenti, ci siano adoperati direttamente”.

Ed ecco, come vedete dalle foto, il ripristino della sicurezza stradale.