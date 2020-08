Lacco Ameno, è guerra per i posti barca. La carica dei 100 contro il commissario Carbone

L’avviso pubblico per la assegnazione dei posti per le barche dei residenti storici del comune di Lacco Ameno ha provocato una sollevazione popolare. Circa cento cittadini del comune del Fungo hanno sottoscritto una petizione indirizzata al commissario straordinario Ida Carbone e per conoscenza al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica e al comandante della Guardia Costiera di Ischia.

Sotto accusa le delibere adottate dal commissario straordinario e il relativo regolamento per l’approdo, che hanno poi dato vita all’avviso. Tutti atti, che ad avviso dei firmatari della petizione, ledono i diritti dei residenti storici e pertanto ne chiedono l’annullamento.

Iniziamo dai fatti, così come vengono riportati nella petizione: «In data 3.8.2020 il Comune di Lacco Ameno, Settore V Lavori Pubblici, ha pubblicato Avviso Pubblico per la Assegnazione e l’Utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici del Comune di Lacco Ameno, in virtù delle Delibere del Commissario Straordinario n. 13 del 3.8.2020 e del Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posti per le barche dei residenti Storici del Comune di Lacco Ameno approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 3.8.2020; – Con tale Avviso Pubblico, il Comune di Lacco Ameno ha deliberato, in data 3.8.2020, che “tutti i residenti storici possessori di imbarcazione possono richiedere l’assegnazione di un posto barca, cosi come previsto dal Regolamento dell’approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno e del Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posti per le barche dei residenti Storici del Comune di Lacco Ameno” attraverso una domanda da presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 10.8.2020; l’assegnazione di tali posti sarà poi fatta attraverso un sorteggio che si terrà il giorno 12 agosto alle ore 10.00 presso la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno. In tale avviso, però non è stato precisato il numero di posti barca eventualmente disponibili. Questi, come si legge poi nel Regolamento, solo nel numero di 30». Numero troppo esiguo rispetto a quello dei possessori di imbarcazioni.

ATTI INGIUSTIFICATI

Le delibere commissariali – si evidenzia nella petizione sono «assolutamente illegittime, oltre che inopportune e contraddittori». Innanzitutto per la mancata pubblicità e l’assenza delle cause di urgenza per la immediata eseguibilità: «Le Delibere del Commissario straordinario n. 13 e 14 del 3 Agosto 2020 sono state pubblicate in data 3.8.2020 sul sito del Comune di Lacco Ameno. Con le stesse si è illecitamente previsto un termine brevissimo di 7 giorni per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei posti barca; tali deliberazioni, quindi, non rispettano assolutamente il termine pubblicistico di giorni 10 previsto dall’art. 134 del TUEL (il comma due di tal articolo prevede che per Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione). E, la dichiarazione di urgenza fatta al punto 3 di entrambe le delibere, da sola, non è sufficiente a giustificare la immediata esecutività delle deliberazioni». Una scelta discrezionale dell’Amministrazione, quest’ultima, ma che deve comunque essere motivata adeguatamente con riferimento all’urgenza.

Ma c’è di più: secondo la giurisprudenza del Tar «Il Commissario straordinario nominato in sostituzione degli organi di gestione ordinaria del Comune non è legittimato ad adottare varianti ai piani generali dell’ente, né ad operare altre scelte innovative di natura pianificatorio-territoriale, giacché la modifica dell’assetto urbanistico previsto dal piano regolatore generale non può che essere espressione di una volontà politica di rinnovamento nel territorio, sottratta alla gestione straordinaria del Comune».

Dunque il commissario, in quanto tale, non poteva adottare quelle delibere, che alla fine risultano penalizzanti per un gran numero di residenti: «Leggendo tale pronuncia, appare del tutto superfluo, quindi, sottolineare che non rientra nei poteri del Commissario Straordinario quello di adottare atti discrezionali, essendo essi derivanti da scelte politiche che, naturalmente, non possono essere realizzate dallo stesso Commissario; tali deliberazioni, in realtà, assolutamente presentano il carattere della discrezionalità. Infatti, dalla presentazione della domanda per il posto barca, ad esempio, sono esclusi i residenti nel Comune di Lacco Ameno da meno di 10 anni, che, quindi, subirebbero gli effetti discrezionali di tale decisione; ancora, discrezionalmente, dalla procedura di assegnazione del posto barca sono state escluse le barche con motore entrobordo che, in ottica sicurezza, sono assolutamente meno pericolose di quelle con motore fuoribordo; o, ancora, discrezionalmente è stato individuato in 30 il numero di posti barca disponibili, non tenendo conto delle numerose barche presenti presso quella che è stata definita la Zona 3 del Porto di Lacco Ameno; inoltre, con le delibero n.13 e 14 del 3.8.2020 il Commissario Straordinario, pur parlando di Approdo Turistico e Peschereccio, in uno dei grafici allegati ha dimenticato di inserire la barca di proprietà del sig. Bartolo Pascale, pescatore di professione, che è invece presente in un altro grafico, datato 2018, che è sempre allegato alle delibere n. 13 e 14 del 3.8.2020. Il sig. Bartolo Pascale, quindi, sarebbe anch’esso vittima di un atto discrezionale posto in essere da un organo che, invece, deve rispettare i caratteri di terzietà non potendo assolutamente prendere delle decisioni “politiche”».

ERRORI E DIMENTICANZE

Inoltre lo stesso commissario è incorso in una dimenticanza, come si evidenzia nella petizione: «L’Ente Comunale, nel regolamentare la c.d. Zona 3 del Porto del Comune di Lacco Ameno ha, inspiegabilmente, dimenticato di regolamentare lo specchio d’acqua adiacente all’arenile in concessione all’Hotel Regina Isabella, grande circa 700 mq, dove oggi, e da circa 90 anni, sono ormeggiate piccole imbarcazioni a remi o con piccoli motori entro e fuoribordo. Regolamentando anche questa zona di approdo l’Ente avrebbe potuto garantire un approdo a tutte le piccole imbarcazioni già presenti. Ma, inspiegabilmente, dai grafici e dai regolamenti allegati, di tale specchio d’acqua in concessione comunale non vi è fatta menzione».

Tra i motivi della petizione, anche la contraddittorietà tra l’avviso pubblico e lo stesso regolamento: «Ad una prima e superficiale lettura appare evidente come vi sia contraddittorietà tra l’Avviso Pubblico e il Regolamento per l’Approdo pubblicati sul sito del Comune di Lacco Ameno; infatti, mentre nell’Avviso si scrive che “tutti i residenti storici nel Comune di Lacco Ameno da almeno 10 anni, possessori di una imbarcazione possono richiedere l’assegnazione di un posto barca”, nel Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo dei posti per le barche dei residenti storici di Lacco Ameno, all’art. 1, si scrive che “il presente Regolamento disciplina l’utilizzo dei posti di ormeggio nella zona 3, ed è rivolto ai proprietari di imbarcazioni dei residenti storici del Comune di Lacco Ameno da almeno 10 anni”. Appare quindi abbastanza evidente l’errore in cui è incorso l’Ente Comunale! La differenza tra proprietà e possesso è disciplinata dal Codice Civile e, immaginiamo, che sia conosciuta da chi gestisce la macchina amministrativa; probabilmente questo errore – e si aggiunge questa superficialità generale che contraddistingue queste decisioni prese dall’Ente Comunale – è dovuto dalla fretta di liberare uno specchio d’acqua che, da più di 50 anni, serve da ormeggio per piccole imbarcazioni, la maggior parte delle quali a remi, nel quale mai si sono verificati incidenti, di alcuna natura e che oggi, ad estate ormai finita, vuole essere “regolamentato” (le virgolette sono d’obbligo perché il regolamento oltre a “cacciare” le piccole imbarcazioni e a prevedere un ingiustificato canone annuo, altro non prevede, come approfondiremo nel prossimo punto) da un Ente Comunale commissariato e a un mese circa dalle elezioni comunali. La domanda che la cittadinanza si pone è: perché?»

NESSUNA INDICAZIONE

Altro punto di contestazione: «Inoltre, nelle Delibere n. 13 e 14 del 3.8.2020, manca assolutamente qualsiasi indicazione sui principi attuativi di tali delibere. Infatti, il Commissario Straordinario non ha assolutamente indicato in tali deliberazioni: – Come sarà organizzato il Sorteggio, le modalità di partecipazione e di pubblicità dello stesso, anche e soprattutto in relazione al periodo di emergenza sanitaria che il paese sta vivendo (basti ricordare che presso la Casa Comunale ci si può recare solo previo appuntamento); – Come sarà possibile raggiungere le 30 barche assegnatarie del posto dall’arenile; – Chi sarà incaricato per la custodia e la sorveglianza degli approdi; – Come sarà garantita la sicurezza degli approdi, dove saranno posti gli estintori; – Come saranno ormeggiate le imbarcazioni; – Il termine ultimo per i non assegnatari di lasciare il posto attualmente occupato; – Dove i non assegnatari in seguito al sorteggio dovranno ormeggiare le loro imbarcazioni».

Così creando scompiglio a pochi giorni dal Ferragosto: «Questo punto appare di cruciale importante in quanto il Commissario Straordinario in data 3 Agosto sta praticamente “cacciando” più di 50 piccole imbarcazioni, la maggior parte a remi, che, vista appunto la loro “natura”, non potranno essere ormeggiate in nessun altro porto dell’Isola, sia perché, appare logico, essendo provviste solo di remi non sono adatte a grandi spostamenti, ma soprattutto perché tale procedura è stata avviata in pieno agosto e si concluderà, praticamente, in concomitanza con il Ferragosto e, conseguentemente, qualsiasi Porto dell’Isola, vicino o lontano sarà pieno!; – Non è indicata l’autorità che provvederà all’eventuale sgombero di imbarcazioni che non rispetteranno i posti d’ormeggio, né tantomeno quella che irrogherà le eventuali sanzioni pecuniarie; – Non è determinata la eventuale quota di pagamento che servirebbe a coprire il periodo che intercorrerebbe tra la assegnazione del posto barca e il 31.10.2020. E’ impensabile che, nella eventualità che l’Ente Comunale non si avveda degli errori commessi e della inopportunità degli atti adottati, gli eventuali assegnatari del posto barca debbano corrispondere la quota “piena” (150, 200 o 250 euro, in relazione al tipo di imbarcazione) che, invece, come previsto dal regolamento, è relativa all’intero periodo che va dal 1.4 al 31.10.2020».

ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE

Per la fretta di cacciare le piccole imbarcazioni, non sono state impartite linee guida organizzative, e la petizione lo rimarca: «Queste sono solo alcune delle mancanze delle Delibere n. 13 e 14 del 3.8.2020 nonché del Regolamento ad esse allegato. Quindi, appare evidente che le richiamate Delibere del Commissario Straordinario – oltre ad essere tra loro contraddittorie, garantendo da un lato il posto barca i proprietari e dall’altro ai possessori di imbarcazioni, presentando due grafici diversi dove, in uno è presente il posto barca da destinare al peschereccio del sig. Bartolo Pascale e nell’altro tale posto magicamente scompare – appaiono assolutamente illegali ed inopportune in quanto, oltre a non permettere ai residenti di avere un posto barca a ridosso del Ferragosto, creano notevoli disagi allo stesse Ente Comunale. Infatti dovrà essere l’Ente Comunale a dover trovare una alternativa di ormeggio alle barche dei residenti che non troverebbero posto nella c.d. Zona 3, a dover trovare un ormeggio alla barca di proprietà del sig. Bartolo Pascale, pescatore di professione; dovrà essere l’Ente Comunale a provvedere alla installazione delle Telecamere di Sicurezza, estintori e dispositivi di emergenza ad estate ormai terminata, con un notevole esborso economico, nonché ad organizzare il trasferimento a bordo delle barche dall’arenile per i soggetti assegnatari del posto barca. Tali operazioni si sarebbero dovute programmare e realizzare prima dell’inizio della stagione estiva, si sarebbe prima dovuto organizzare l’ormeggio sia dal punto di vista logistico che della sicurezza e, infine, si sarebbe dovuto procedere alla assegnazione dei posti barca. Infine, l’attuazione di tali provvedimenti determinerebbe, di fatto, l’impossibilità per i non assegnatari di uno dei trenta posti barca – tutti cittadini residenti storici del Comune di Lacco Ameno – di trovare un approdo in qualsiasi altro ormeggio del paese (le c.d. Zone 1 e 2), in quanto questi sono naturalmente già occupati, trovandoci a ridosso del Ferragosto».

Di qui la richiesta di sospendere ed annullare sia le delibere 13 e 14 del 3.8.2020 che l’avviso Pubblico «in quanto lesivi dei diritti della cittadinanza, illegittimi, contraddittori ed inopportuni, adottati da un Ente oggi commissariato e che tra poco più di un mese avrà una amministrazione, scelta dal popolo, che potrà realizzare scelte discrezionali e politiche che, di contro, il Commissario non può assolutamente adottare. In subordine, si chiede che venga regolamentata anche la concessione comunale adiacente l’arenile in concessione all’Hotel Regina Isabella, in modo da poter offrire un approdo a tutte le piccole imbarcazioni presenti all’interno della zona 3 di ormeggio».

In caso di mancato accoglimento, i residenti storici sul piede di guerra si riservano di adire le competenti autorità.