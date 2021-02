Lacco Ameno, dalla vasca del Capitello estratto ogni genere di rifiuto

- Advertisement -

Ida Trofa | Lavoracci fognari. A Lacco Ameno la triste storia delle fogne e dei sottoservizi realizzati male, continua a emergere in tutta la sua evidenza. Dopo l’ultima querelle tra Pascale e Ghirelli l’Evi è intervenuta nuovamente nella zona del Capitello. Un intervento di pulizia e di regimentazione della vasca e dei sottoservizi che alla fine si è rivelata una vera e propria impresa da parte degli operai dell’Ente Idrico. Dalla vasca infatti è stato estratto di tutto. Ogni genere di rifiuto edile e non solo è stato riportato in superficie. Davvero ci si chiede come quella vasca e quell’impianto (realizzato con ben 2457.107,67€ di fondi pubblici) potesse funzionare ed evitare che ad ogni pioggia Lacco Ameno si inondasse di liquami.

Ogni giorno assistiamo allo sperpero del danaro pubblico, rendendoci conto che al limite non c’è mai peggio. All’ombra del Fungo non è bastato il disastro di Via Provinciale Lacco-Fango, del corso, del porto che ha devastato il paese ora è venuto a galla il perché, costantemente, lo stesso paese è inondato di merda: Ovvero per le leggerezze nell’esecuzione delle opere pubbliche, per l’omesso controllo nelle attività di cantiere, per i soliti cantieri capestro pagati con i soldi della comunità. Materiali scadenti, posa in opera da villaggio neolitico e tantissime omissioni nelle esecuzione dei lavori. Insomma un copione tipico.

E meno male che si dovrebbe trattare dei lavori di messa in sicurezza e di opere di urbanizzazione primaria. Opere che dovranno interessare varie strade del territorio comunale

Un potenziamento di fatto mai avvenuto nonostante i recenti lavori e le costanti opere per tamponare qua e la. L’ultimo lavoro del’Evi al Capitello sono la prova provata dello scempio.

E’ stato lo stesso sindaco Giacomo Pascale in una recente nota alla società EVI S.p.A. (in data 01.12.2020 al n. prot. 12163) a rilevare le problematiche e la necessità di ulteriori interventi al fine di evitare pericoli di ordine igienico-sanitario, nonché per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. L’urgenza di provvedere sarebbe desumibile persino dagli esiti degli accertamenti svolti dai tecnici della EVI S.p.A. E cosi l’Evi è intervenuta sulla vasca anche in relazione alle nuove opere a farsi.

In attesa della Nuova Condotta per Lacco Ameno

Mentre si continua con le opere tampone sempre a Lacco Ameno si attende la nuova condotta “promessa“ dall’Evi. Come è noto, infatti, l’EVI è riuscita ad ottenere lo stanziamento di un finanziamento di euro 2.238.739, proveniente dal “Patto per il Sud – FSC 2014-2020 – Piano della depurazione e servizio idrico integrato D.G.R. Campania 443/2019 – FSC 2014/2020”; più precisamente, si fa riferimento agli interventi ex D.G.R. Campania, come da Decreto Dirigenziale n. 220 del 7.11.2019, a firma del Responsabile Unico dell’Attuazione, avv. Anna Martinoli.

L’EVI ha ottenuto lo status di “soggetto attuatore”: si occuperà, cioè, di conseguire il “prodotto completo”: progettazione della condotta e costruzione. La condotta di progetto ha un diametro pari a mm 710 ed è di materiale PEAD PN 16; si sviluppa per una lunghezza di circa metri 800 e raggiunge la profondità di circa metri 50. Il primo tratto, per uno sviluppo di circa metri lineari (ml) 325,00 sarà posato completamente in trincea e ricoperto con lo stesso materiale sabbioso del fondale marino; per il successivo tratto, per circa ml 475, la condotta verrà poggiata sul fondale e stabilizzata da blocchi di zavorramento di peso adeguato. La nuova condotta partirà pressappoco dalla zona del Capitello. La tempistica di realizzazione delle opere non dovrebbe andare oltre il 31 gennaio 2022. Speriamo che questa sia la volta buona e che non si assista più allo spettacolo indegno del corso più bello dell’isola inondato di liquami e prodotti fognari.