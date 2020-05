Lacco Ameno. Dal 30 maggio torna la ZTL

Il Comando di Polizia Municipale informa che da sabato 30 maggio p.v. con l’adozione dell’Ordinanza n° 2/2020 sarà riattivato il controllo elettronico di accesso a mezzo telecamere ai varchi della ZTL.

Per segnalare il divieto di accesso sui display istallati presso ogni varco comparirà la scritta “ALT – ZTL ATTIVA”.

I tre varchi sottoposti al controllo sono:

via Roma-Piazza Girardi;

Via Pannella-incrocio Circumvallazione;

Corso Angelo Rizzoli-Piazza Santa Restituta (altezza ingresso Villa Arbusto)

Le autorizzazioni all’accesso in ZTL di tipologia “permanente” rilasciate per l’anno 2019, al fine di evitare occasioni di assembramento agli uffici del Comando di Polizia Municipale sono state rinnovate d’ufficio fino al 31 dicembre 2020, per cui i titolari delle stesse solo in caso di sostituzione del veicolo, precedentemente autorizzato, sono tenuti a richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione esclusivamente a mezzo mail indirizzata a ztl@comunelaccoameno.it

Sul sito http://polizialocale.comunelaccoameno.it sono disponibili tutte le informazioni utili.