Lacco Ameno, crisi di Giunta. Giacinto Calise si dimette

Non c’è pace tra gli ulivi di Giacomo Pascale. Dopo l’ennesimo accordo saltato, si dimette dalla Giunta Comunale il pluri-buggerato (politicamente si intende) Giacinto Calise. Agli atti del protocollo comunale la comunicazione di remissione delle deleghe che apre, o almeno dovrebbe, uno squarcio profondo nel governo di Lacco Ameno. Siamo alla terza crisi dell’esecutivo in un solo anno. Salvo ripensamenti il noto medico non sarà più assessore al Bilancio, ora la macchina amministrativa dovrà organizzarsi con i rischi legati all’ennesima casella vuota. Forse la casella fondamentale per un paese in dissesto e con gravi questioni economiche e di cassa da affrontare. Ufficialmente agli annali della storia locale le dimissioni dell’assessore saranno ascritte all’insorgere di insuperabili dissidi con il sindaco e per le continue ingerenze del di lui stuolo nell’ambito delle deleghe affidate invece al Calise.

La decisone drastica e “sofferta” sarebbe stata assunta dal Calise all’indomani dell’ennesima tensione sorta sulla mancata finalizzazione degli impegni assunti nella fase pre e post elettorale. Semplicisticamente parlando: Calise non ha avuto i fatti suoi. Si narra, in queste ore (ah ah ah) di donne piangenti, giunte direttamente dall’Ortola, ai piedi della torre Municipale per palesare la profonda prostrazione in cui le ha piombate l’addio all’esecutivo del buon dottore.

Considerazioni a parte, la doccia fredda per Pascale è giunta a 24 ore dall’importante impegno per decidere il futuro dell’appalto per il servizio rifiuti. Un affare sempre politicamente appetitoso con i suoi faraonici e multi sfaccetati ingaggi sul quale, stando ai rumors ed alle indiscrezioni, lo stesso Pascale avrebbe più che un problema di accordi.

Il sindaco Giacomo Pascale, colto di sorpresa dalla decisione Calise (sic!) è stato costretto a rientrare in fretta e furia sull’isola dai suoi molteplici impegni istituzionali in continente. Pascale, contattato per le vie brevi, ha chiarito di avere tutto sotto controllo e soprattutto di poter far rientrare e “apparare” tutto in serata. Alla soluzione dell’impeachment basterà qualche nuova promessa e un po’ di chiacchiere che di qui a breve i lacchesi pagheranno a caro prezzo.

Ai lettori va chiarito che le dimissioni del Calise non cambiano, comunque, la geopolitica lacchese. Infatti, lo stesso resterà in consiglio comunale. A differenza di altri comuni dove la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Il consigliere eletto resterà stabile sulla sua poltrona nell’emiciclo del Fungo. Resterà comodo a fare il bello ed il cattivo tempo. Lo farò, proprio, quando occorreranno i numeri e le manine alzate. L’ultimo civico consesso saltato circa due settimane fa sono l’esempio lapalissiano dell’ andazzo. La seduta era stata convocata proprio per salvare il fratello dell’assessore Calise, Gianni e il complesso carrozzone partecipato della Lacco Ameno servizi. Una vicenda di cacca che non vi stiamo qui a riproporre.