Lacco Ameno. Crisi d’appalto. 37mila motivi per litigare

Ida Trofa | Non è un innocuo premio alla carriera concesso ad un sindaco al suo secondo mandato che non ha più nulla da chiedere al territorio, questa candidatura di Giacomo Pascale alla Città Metropolitana ha fatto da disgregante chimico in una colazione eterogenea, prima stretta intorno al suo unico e solo collante, il mastice Pascale, e poi, improvvisamente, si è scoperta disunita e arrabbiata a poche settimane dal voto.

È una scelta politica con un significato preciso che rischia, nel caso in cui lo scontro proseguisse oltre, di produrre effetti ancor più pericolosi e gravi della semplice sfiducia o della caduta degli dei lacchesi. Senza pudori, senza filtri, senza oculatezza.

Spifferare a cuor leggero di magheggi ed interessi sugli appalti, anche se favorito da una mano sindacale, non è un azzardo da praticare.

I burattinai muovono le fila sul palcoscenico degli appalti

I burattinai muovono le fila, l’interesse personale prende il posto del bene comune e dietro le quinte lacchesi i manovrini di palazzo sono arrivati alla resa dei conti. La contesa è in atto tra i seguaci di Leonardo Mennella e di Carla Tufano contro i vari Piero Monti, Giovan Giuseppe Zavota, Ciro e Giacinto Calise su questioni di appalti spiccioli e veti incrociati. Una contesa che si fa più aspra che mai e che non conosce limiti e palcoscenici.

Per lo più predilige i social, come la campagna effimera che li ha condotti alla vittoria e al governo di un paese che, nonostante tutto, non meritava questa iattura.

Gli ex fedelissimi, i vecchi marpioni della cavalcata di Giacomo chiedono una testimonianza di lealtà e fede, il ripristino degli equilibri e delle cariche in giunta per meglio gestire le scelte. Gli altri quattro, le giovani leve della “libertà” pascaliana, non ne vogliono sapere di lasciare campo libero e la poltrona.

Ora l’ordigno è esploso, tutto intorno è fumo, mentre Giacomo resta fermo nel mezzo aspettando gli eventi per non sciupare tutto il lavoro (di appalto in appalto) fatto sin qua. Il suo obbiettivo si chiama: elezione oltre confine…

Un’elezione costruita a suon di affidamenti congeniti a tavolino, scrivono e narrano a squarciagola i suoi ed i suoi ex. La crisi, come vi abbiamo detto già sarebbe dovuta ad una manovra di giunta ritenuta dai più molto sporca. Una manovra i cui contenuti sono tenuti segretissimi e che qualcuno ritiene al limite del rilievo in materia penale e che ha consentito di favorire in termini di affari pubblici, ditte amiche delle urne e gradite ai disegni nobili del Barone.Ma non solo.

Giacomo sceglie di non scegliere

La maggioranza si è spaccata irrimediabilmente e le letterine ai media amici servono solo come conferma di tutto quanto abbiamo scritto. Giacomo deve scegliere da che parte stare. A chi affidare l’ultimo appalto buono. A chi consegnare i comandi della sala giunta.

Ma il Barone ha scelto di non scegliere. Resta fermo ed irremovibile: non ci sarà terzo tempo. Il primo cittadino, ricatti politici o meno, non vuole cambiare niente e non cambierà niente nell’ambito della sua “collaudata” giunta. Non ci sono rimpasti né restaurazioni. L’esecutivo non sarà, per il momento, rivisto secondo le richieste del vecchio gruppo. Tra i non addetti ai lavori e all’andazzo locale, si credeva che dovesse essere attuata una politica dall’alto profilo, una progettualità di paese con una visione notevole, di altro livello, che richiedesse la nomina di piccoli Albert Einstein o Mario Draghi in erba. Non è così. Non servono i più bravi ed impegnati. Servono solo i più adatti e confacenti al sistema e alla congiuntura del momento. I nuovi adepti del metodo Giacomo gongolano e postano, postano e lanciano strali.

Quando il pesce piccolo parla allora il pesce grande a già parlato

Ormai la crisi del Pascale 2.0 è di pubblico dominio e quando il pesce piccolo parla, vuol dire che il pesce grande ha già parlato. Dopo le rivelazioni de Il Dispari e la conferma delle difficolta amministrative della maggioranza (grazie ai social del sindaco) qualcuno, non ha resistito alla tentazione del messaggio subliminale ai contendenti. Uno dei baby Pascale, se così si può dire, nel merito del rimpasto e degli appaltini a senso unico ha così commentato parafrasando (e lanciando) una vecchia canzone di Vasco Rossi: “37.000 motivi Tutto qua!!! E solo una questione di motivi… Che già avete in tasca e ne volete ancora… Ma c’è chi dice NO” Insomma a buon intenditor poche parole.

37mila (€) buoni motivi

Stando a quanto c’è dato apprendere il riferimento sarebbe ai lavori di manutenzione con affidamento e trattativa diretta, ordinati dall’ex vicesindaco Giovan Giuseppe Zavota ad una ditta, per così dire, di congiunti, subito dopo l’elezione. Un contentino che gli sarebbe valso già il bonus extra di 37.000 €. Appunto.

Questo, come si legge via social, sarebbe più che un valido motivo per opporsi alla rivisitazione dell’esecutivo, alla restituzione delle deleghe al Zavota in danno della Tufano oltre che alla decapitazione dell’Assessore Mennella in favore, magari, del super votato Piero Monti.

Non è tutta “monnezza” quella che luccica

Stando ad alcune fonti ben informate, però, la vicenda non riguarderebbe solo chi ha mangiato sin qui e, diciamocelo pure, una misera fetta fatta di poco meno di 40.000 €, quanto chi deve e dovrà mangiare e poi oltre che con gli affari e gli appalti sismici che dovrebbero favorire le aspirazioni provinciali del Barone, ma anche con l’affare monnezza. Ma Zavota e Ciummo baby perché litigavano alla Baiola?

Infatti, i post social che impazzano sarebbero un chiaro riferimento a voler entrare nell’affare NU. A marzo termina l’appalto in favore dell’attuale gestore e al momento non ci sono state decisioni in merito. Si parla di una sicura proroga almeno semestrale. E se così fosse i Baby Pascale non intenderebbero lasciare tutto il campo, anche se per soli sei mesi, ai vecchi marpioni che fin qui hanno fatto i galli sulla monnezza. Un grande equivoco, insomma, domina la discussione amministrativa e l’elezione provinciale di Giacomo Pascale. Insomma, di lavoro da fare e di letame da spalare ce n’è! Ah, già, Giacomo lo chiama “fango”. Noi letame!