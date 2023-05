Lacco Ameno, crisi da ZTL: il comune l’allarga e i cittadini piangono

Il mese di maggio da sempre a Lacco Ameno è sinonimo di festeggiamenti. Ovviamente parliamo di quelli dedicati alla Patrona, Santa Restituta, con le liturgie e gli eventi che durano più di una settimana, richiamando fedeli, cittadini e turisti nel piccolo comune termale.

L’unico spazio dove i residenti della zona di Piazza Santa Restituta hanno agevoli possibilità di parcheggio è quello in prossimità della spiaggia di San Montano, che però in questi giorni di festa è occupato dalle installazioni delle tradizionali giostre. Una circostanza che, unita alla modifica del piano di traffico con annessi orari di vigenza delle zone a traffico limitato ha creato vari disagi tra i residenti, che non riescono a individuare facilmente zone alternative dove parcheggiare le auto: di conseguenza sono state elevate diverse contravvenzioni ai mezzi lasciati su aree non consentite, con annessi malumori verso la gestione della viabilità. Un tema dove resta difficile il contemperamento di esigenze contrapposte, che si accentua con l’arrivo della stagione turistica e particolarmente in corrispondenza delle tradizionali festività patronali sull’intera isola.