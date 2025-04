Lacco Ameno, convocato il Consiglio Comunale: all’ordine del giorno debiti fuori bilancio, variazioni di bilancio e rendiconto 2024

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato il Consiglio in seduta ordinaria presso la sala consiliare per il giorno 6 maggio 2025 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per l’8 maggio 2025, sempre alle ore 15.00.

L’ordine del giorno è particolarmente fitto e comprende il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive emesse dal TAR Campania e dal Giudice di Pace di Ischia, in applicazione dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. Saranno inoltre sottoposte all’esame del Consiglio la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, deliberate dalla Giunta Comunale rispettivamente in data 26 marzo e 7 aprile 2025, ai sensi dell’art. 42, comma 4, e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La discussione proseguirà con l’approvazione di un’ulteriore variazione al bilancio per il triennio 2025-2027, adottata ai sensi dell’art. 175, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Infine, l’assemblea sarà chiamata ad approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024, come previsto dall’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 118/2011.

Gli atti relativi ai punti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria Comunale, a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio. La seduta si presenta come un appuntamento di particolare rilevanza per la gestione amministrativa e contabile dell’Ente.