Lacco Ameno, consiglio comunale di rifinitura per Giacomo Pascale

Ida Trofa | Lacco Ameno torna in consiglio comunale, almeno ci prova, dopo la rivoluzione in Giunta ed il doloroso addio con l’assessore Giacinto Calise. Giacomo Pascale, in attesa di ricomporre il suo mosaico, prepara un po’ di tozzabancone per i suoi, mentre ai tavoli delle trattative politiche è tutto un proliferare di incontri e trame segrete. L’ultima convocazione ufficializzata ne è la riprova. Il civico consesso è previsto in seduta straordinaria in prima convocazione per il giorno 29.3.2022, alle ore 14,00 ed in seconda convocazione il giorno 31.3.2022, alle ore 14,90.

La seduta del Consiglio Comunale presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale, per discutere cinque punti all’ordine del giorno.

Al primo punto l’approvazione dello schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei progetti di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, commi 534-542 della legge n. 234 del 30.12.2021; dal 2° al 5 punto si parla di debiti fuori bilancio e di art. 194, comma |, lett. a) del D.lgs. 267/00 per il Riconoscimento di legittimità di tali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Il primo di questi riguarda la sentenza G.d.p. Ischia n. 157/21; ancora la Sentenza G.d.p. Ischia n. 247/21; poi l’Ordinanza Tar Campania-Napoli n. 547/2021; ancora la sentenza Tar Campania-Napoli n. 5512/21.

Il pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno della sala consiliare. Una seduta di rifinitura per Pascale & Co a seguire i passaggi di squadra, le fibrillazioni e i nuovi equilibri di spogliatoio determinatisi, gioco forza nella sua maggioranza, con i problemi di Giunta, le nomina e gli affari. Soprattutto dopo il fallimento della ultima convocazione sul tema debiti, accordi e la transazione negata con la Lacco Ameno servizi tanto importante per il consigliere ed ex assessore Calise.