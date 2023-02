Lacco Ameno, con la Fortitudo per restare in corsa

Il ventesimo turno del girone I di Prima Categoria offre una partita tutta da vivere. Il Lacco Ameno, sesto in classifica a -4 dal Pianura quinto, va in scena sul campo della capolista Fortitudo Campi Flegrei. La sfida è di vitale importanza per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi. La compagine lacchese, dopo le due sconfitte subite per mano del Pianura e della Barrese Est Unit, con il successo sul Real Virtus Baia è ritornato in corsa per un posizionamento ai playoff. Dall’altro lato la Fortitudo Campi Flegrei, grazie alle nove vittorie consecutive, ha superato l’Internapoli in vetta al raggruppamento. Se per i verdeblu il match è rilevante per mantenere la vetta della classifica, per il Lacco Ameno è altrettanto importante ottenere punti su un campo così difficile. La partita, in programma questo pomeriggio alle ore 16, sarà diretta da Pietro Veneroso di Sapri.

All’andata: Lacco Ameno-Fortitudo Campi Flegrei 2-3

Il match d’andata vide la Fortitudo Campi Flegrei imporsi allo Stadio ‘Monti-Di Meglio’ con il risultato di 3-2. Una doppietta di Nicolella e la rete di Monda piegarono la formazione rossonera, in gol con Filosa e Iovene.