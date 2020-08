Lacco Ameno comune cardio-protetto, installati 5 defibrillatori

Ida Trofa | Sono stati installati i 5 defibrillatori acquistati dal comune di Lacco Ameno. Ora sarà cura anche della comunità preservarne la durata, evitando furti e danneggiamenti. Gli apparecchi sono stati installati presso la Chiesa provvisoria del Fango, la sede municipale di Piazza Santa Restituta, Villa Arbusto, la Spiaggia di San Montano e uno mobile in dotazione agli usi del comando vigili urbani.

“In Italia le malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 41% dei decessi mentre le morti cardiache improvvise, in cui il decesso avviene entro un’ora dall’insorgenza dei sintomi, colpiscono ogni anno tra i 45.000 e i 60.000 italiani. Uno strumento utile per ridurre la portata del fenomeno è il defibrillatore: esso è in grado di riconoscere la fibrillazione ventricolare e, con uno shock elettrico, interromperla“- questo l’incipit della determina che ha portato all’acquisto e all’installazione dei defibrillatori a Lacco Ameno per un importo complessivo € 9.150,00 in favore della società “Futura Hospital s.a.s.” di Marano. L’Acquisto è stato finanziato con fondi della città metropolitana.